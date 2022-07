“Più di quello che si diceva”. Francesco Giorgino, indiscrezione bomba dopo l’addio al Tg1

Francesco Giorgino, succede dopo l’addio al Tg1. Voci insistenti dopo 30 lunghi anni di onorata carriera per il giornalista Rai: “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”, erao state le parole rilasciate ad Adnkronos. Eco gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Francesco Giorgino, dopo l’addio al Tg1. “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale” si è appreso nel comitato di redazione.





Francesco Giorgino dopo l’addio al Tg1: “Contatti avviati”

E oggi? Dopo il disappunto della direttrice del primo tg nazionale, Monica Maggioni in seguito al rifiuto di Francesco Giorgino di presentare la rassegna stampa delle 6.30 del mattino del TG1, un’altra notizia viene diffusa da Libero Quotidiano poi ripresa da Giuseppe Candela su twitter. (Francesco Giorgino, le prime parole dopo l’addio).

“Giorgino verso Mediaset, dopo trent’anni al Tg1 starebbe preparando lo sbarco a Cologno Monzese…”, si apprende sul futuro professionale del giornalista. E pare che lo stesso Giuseppe Candela abbia riportato su twitter che la trattativa dell’approdo di Francesco Giorgino a Mediaset sia stata più che avviata: “Contatti avviati. Lo scrive il quotidiano Libero…”.

Pare che alla luce delle ultime indiscrezioni, la notizia diffusa il 12 luglio dell’addio del giornalista al Tg1 per passare però a un altro ruolo in Rai, sia stato oggetto di ulteriori riflessioni. Sulla vicenda non è arrivata ancora alcuna conferma, ma la notizia non è di certo passata inosservata.

