Francesco Giorgino fuori dal Tg1, queste le voci insistenti che circolavano ormai da settimane. Adesso si è appreso che è stata assunta una decisione ufficiale sul giornalista Rai. Ricorderete tutti quel cenno di saluto, fatto in occasione della sua ultima apparizione delle ore 20, che aveva subito allarmato il pubblico. Successivamente si è parlato anche di azioni legali, con gli avvocati al lavoro per chiarire tutte le questioni, e ora l’ufficialità più attesa è arrivata tramite il comitato di redazione.

Francesco Giorgino fuori dal Tg1, ora si sa davvero tutti nei minimi dettagli. Il conduttore Francesco Giorgino, intervistato quasi un mese da AdnKronos, aveva dichiarato: “Non sono autorizzato a parlare da disposizioni interne all’azienda. Anche perché la vicenda è oggetto di valutazione da parte dei miei legali”. Francesco Giorgino conduceva dal 2010 l’edizione del Tg1 delle ore 20, su disposizione del direttore Augusto Minzolini. Dal 2001 lavora anche come professore a contratto di Teorie e tecniche del newsmaking all’università La Sapienza di Roma.





Francesco Giorgino fuori dal Tg1, la decisione ufficiale

Francesco Giorgino fuori dal Tg1? C’è finalmente una risposta ufficiale e definitiva a questo quesito, che da tanto tempo si sta diffondendo. In passato era emerso che la direttrice Monica Maggioni avesse deciso di togliere Giorgino, ma anche Laura Chimenti e Emma D’Aquino dal Tg1 serale perché avrebbero detto di no alle conduzioni mattutine della rassegna stampa delle ore 6.30. E a quel punto ci sarebbe stata una sorta di punizione. Ma vediamo cosa ha scritto il Cdr nella sua nota, pubblicata nelle scorse ore.

Dunque, questo quanto scritto sul futuro di Francesco Giorgino dal comitato di redazione: “Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Al collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale”. Quindi, non ci sono ormai più dubbi: non fa più parte del team del Tg1.

Resta da capire se Francesco Giorgino accetterà questa scelta della Rai o se intraprenderà qualche battaglia, nella speranza di tornare alla conduzione delle ore 20 del Tg1. Una situazione davvero insolita, che nessuno si immaginava nemmeno lontanamente fino a poco tempo fa. Il giornalista era infatti uno dei volti più apprezzati del telegiornale.

