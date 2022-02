Francesco Facchinetti si trova in quarantena dopo la positività al Covid 19. Per questo motivo ha dovuto saltare la puntata di venerdì 18 febbraio ed è stato sostituito da Iva Zanicchi. L’artista e produttore ha rinunciato a giudicare i concorrenti e non ha potuto raggiungere la giuria di cui fa parte insieme a Caterina Balivo, Arisa, Flavio Insinna. Milly Carlucci ha comunque trovato una degna sostituta.

A prendere il posto di Facchinetti, è stata Iva Zanicchi. All’inizio della puntata, la conduttrice ha spiegato: “In giuria ci sarà la divina, una grande artista, una donna generosa, la meravigliosa Iva Zanicchi. Perché Iva Zanicchi è lì? Perché Francesco Facchinetti, che sta benissimo, alla grande, purtroppo è positivo e quindi sta a casa”. All’inizio della puntata Francesco Facchinetti è intervenuto in collegamento: “Mi dispiace tantissimo, chiedo scusa. Avrei voluto essere lì con voi. Mi dispiace veramente tanto. Sono felice che ci sia Iva Zanicchi. Dico a Iva di non ascoltare le ipotesi che ho fatto nella prima puntata. Fai l’opposto. Guarirò presto”.

In questi giorni di quarantena, il cantante e produttore ha raccontato attraverso le Instagram Stories ai fan un aneddoto molto curioso su quanto gli è capitato nel 2006, quando faceva l’inviato per l’Isola dei Famosi, il reality allora condotto da Simona Ventura. Quell’edizione si svolse in Honduras, dove Facchinetti jr fu arrestato per una coincidenza piuttosto incredibile. All’epoca un gruppo di malviventi chiamato “Banda 18” che si faceva identificare tramite il numero 18 tatuato sulla pancia.





Francesco Facchinetti ha il numero 8 tatuato proprio in quella zona del corpo e questa coincidenza ha fatto insospettire le forze dell’ordine che lo hanno fermato perché attratte dal suo tatuaggio. “Hanno pensato che fossi un killer di questa banda – ha raccontato Facchinetti – e mi hanno portato al commissariato”. Il contante e produttore è tornato in libertà soltanto quando la produzione dell’Isola dei Famosi è riuscita a dimostrare che fosse tutto un grosso malinteso: “Però è andata a finire bene e mi hanno liberato”, ha chiosato Facchinetti.

Di recente Francesco Facchinetti ha raccontato la disavventura di cui è stata protagonista la moglie Wilma: è stata vittima di un brutto incidente a cavallo. Trauma cranico non commotivo e policontusioni oltre a due ferite alla testa guaribili con alcuni punti di sutura sono la prognosi della modella brasiliana, dimessa dall’ospedale Sant’Anna Cantù di Como e in riposo assoluto a casa. “E anche se sei un po’ ammaccata, nella sfiga poteva veramente andare peggio, prometto che quando ti riprenderai organizzerò una super festa”, ha scritto Francesco Facchinetti.