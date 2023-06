Temptation Island 2023 è appena iniziato ma alcune coppie fanno già parlare di loro. E non solo per quello che è successo in puntata (la prima è andata in onda lunedì 26 giugno, ndr) ma anche per i retroscena che in queste ore stanno invadendo i social. Come quello che vorrebbe Gabriela e Giuseppe ancora insieme dopo la fine delle riprese. Qualcuno ha scovato il loro profilo Facebook, che nemmeno a dirlo è “di coppia”, e nella bio si legge chiaramente “fidanzato ufficialmente”. Da qui il sospetto che nonostante la furia di lei e la gelosia di lui siano ancora legati l’un l’altra.

Altra coppia che ha particolarmente colpito il pubblico quella composta da Francesca e Manuel. Si sono presentati a Temptation Island 2023 perché attualmente la loro relazione si trova in una fase transitoria. Lui, agente di commercio 30enne, ha bisogno di capire cosa prova realmente per la compagna che, nel corso della relazione che va avanti da 2 anni, ha spesso lasciato e, in quelle circostanze, tradito.

Francesca di Temptation Island 2023, spunta l’ex

“Io voglio essere lasciata perché non ho la forza di lasciarlo. Quando lui mi lascia e mi richiama, io mi sento appagata e io corro. Pensa la mente umana che ti fa”, ha detto Francesca dopo aver saputo del tradimento di Manuel durante il Primio pinnettu di questa edizione. Ma facciamo un passo indietro, al video di presentazione di questa coppia pubblicato in rete qualche giorno fa.

Tra i commenti del post, riporta il sito Fanpage, spunta fuori più volte il nome di Edoardo Galella. È l’ex fidanzato di Francesca ed è stato taggato numerose volte da diversi utenti: “Vatti a riprendere ciò che è tuo”, scrive uno. E altri: “Dopo di te solo delusioni mi pare di capire”, “Tu saresti stato di più parole”.

Insomma alcuni, evidentemente amici, sembrano spingerlo a tornare dalla ex, ora a Temptation Island con Manuel. Ma a quanto riporta ancora il sito, che ha contattato Edoardo Galella, lui non ne avrebbe proprio intenzione. A Fanpage ha infatti spiegato di aver chiuso ogni rapporto con Francesca “da molto tempo” e che si sono lasciati “diversi anni fa”.