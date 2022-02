È stato uno dei colpi di scena della seconda serata di Sanremo 2022. Parliamo di Francesca Michielin che si è svelata come la direttrice d’orchestra di Emma Marrone. In realtà si sapeva, lo avevano comunicato entrambe le artiste, ma quando Amadeus ha poi presentato la giovane direttrice, la sala dell’Ariston è esplosa. Un giubilo meritatissimo per la cantante che solo l’anno scorso ha raggiunto il secondo posto insieme a Fedez con “Chiamami per nome”. Ora però, la Michielin, si trova dall’altra parte del palco e dobbiamo dirlo, ci sta proprio bene.

Brava e precisa, la direttrice di Emma, che si sta sta laureando al conservatorio, è stata impeccabile nell’esecuzione musicale. Grande soddisfazione per la stessa Emma che l’ha tanto voluta e per tutti i fan della Michielin. Emma si è esibita con la sua splendida canzone “Ogni volta è così”. La scelta dell’artista salentina nel volere proprio Francesca Michielin, è dettata anche dal profondo legame di amicizia che lega le due artiste, che a fine esibizione stasera si sono strette in un caloroso abbraccio.

Dopo la performance, però, Francesca Michielin però si è resa protagonista anche di un gesto che richiama alla mente quanto accaduto lo scorso anno, quando era in gara tra i Big con Fedez. Come saprete infatti, è usanza per il conduttore, omaggiare ogni donna che calca il palco, con un mazzo di fiori.





La cosa naturalmente è stata rispettata anche per Emma e Francesca Michielin. Come qualcuno ricorderà, nella scorsa edizione, proprio lei decise di dare il mazzo di fiori che le era stato donato da Amadeus a Fedez, commentando “Facciamo una volta per uno”. E così anche Damiano dei Maneskin regalò i fiori a Manuel Agnelli e non alla donna del gruppo, Vittoria.

A dimostrazione del fatto che i fiori non sono solo per le donne. Ma cosa è successo? Francesca Michielin a fine esibizione ha consegnato al primo violino di Sanremo 2022 i fiori di Sanremo. Naturalmente si è alzato un polverone (come spesso accade, inutile). Una ragazza su Twitter ha commentato: “La Michielin che con un solo gesto ribadisce che i fiori non vanno dati solo alle donne va amata”. Ecco, non era complesso in effetti.