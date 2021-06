“Visitata da 19 medici, sono quasi morta”. La drammatica confessione della vip italiana: “Ripresa per i capelli”

Lei è una conduttrice televisiva e comica, ma ha dovuto fare i conti con un momento straziante e dolorosissimo. Infatti, ha confessato di aver lottato strenuamente per sconfiggere un brutto tumore al collo dell’utero. Ha finalmente avuto il coraggio di parlarne per la prima volta e ha anche riferito dettagli inquietanti su una persona, che le ha causato grosse problematiche. Recentemente ha invece dovuto superare un momento triste a livello sentimentale, infatti si è lasciata col partner.

A tal proposito ha dichiarato: “Era idealizzazione. Lui è un uomo buono, una bella persona, ma aveva 46 anni. Troppi più di me. Quando c’è tanta differenza d’età ci si può appoggiare insieme, ma l’amore non è un appoggiarsi insieme. L’amore deve essere una costruzione a due”. Ma è quando ha iniziato a parlare del cancro che i suoi fan sono rimasti colpiti dalle sue parole. La sua intervista rilasciata a ‘Diva e Donna’ ha dunque toccato aspetti molto intimi riguardanti il vip in questione.

Francesca Manzini ha dunque raccontato di uno dei suoi periodi più bui, caratterizzato da bulimia e anoressia: “I pensieri e le persone ti fanno ammalare. Nel mio caso fu una persona a causarmi un dolore che mi ha quasi ucciso. Mi visitarono 19 medici, un calvario. Mi hanno ripresa per i capelli. Ora ne sono fuori anche se qualche strascico mi è rimasto”. Successivamente ha iniziato a parlare del suo nuovo compagno, Marco Scimia, che è considerato da tutti il sosia italiano del grandissimo e bellissimo attore Johnny Depp.





A proposito della sua nuova dolce metà, Francesca Manzini ha commentato: “Con lui vedo la possibilità di costruire insieme qualcosa. È stata la luce. Marco mi ha dato la giovinezza. La possibilità di non sentirmi inferiore, di essere me stessa”. Ma non ci sarebbero assolutamente possibilità almeno per il momento di vederla salire all’altare. Ha bisogno di tempo per chiarirsi definitivamente le idee. E chissà se poi nel prossimo futuro non prenderà la decisione di convolare a nozze con Marco Scimia.

Francesca Manzini ha dunque iniziato una relazione con il sosia italiano di Johnny Depp il cui vero nome è Marco Scimia. Non solo: i fan lo hanno anche riconosciuto come protagonista di Primo Appuntamento. Tanti l’hanno criticata per aver cambiato compagno così velocemente ma la conduttrice va avanti dritta per la sua strada. E si sono mostrati in atteggiamenti molto intimi in piscina recentemente.