Arriva una notizia molto negativa per Francesca Manzini. La conduttrice televisiva non potrà essere presente a ‘Striscia la Notizia’ dal 14 marzo perché non sta bene dal punto di vista della salute. L’annuncio ufficiale è arrivato dalla diretta interessata, che ha confermato di essere stata colpita dal coronavirus. E ovviamente si è dovuto subire ricorrere ai ripari per cercare un sostituto degno di nota. Ed è stata fatta una scelta molto importante, che soddisferà ugualmente i telespettatori del tg satirico.

Dunque, anche Francesca Manzini è stata colpita dal Covid e inevitabilmente dovrà rinunciare a condurre ‘Striscia la Notizia’ insieme a Gerry Scotti. Sul suo profilo Instagram ha postato un video nel quale ha comunque spiegato di non essere in cattive condizioni di salute. Come didascalia ha scelto: “Omicron messaggio gratuito…a presto Amici”. Ma ha aggiunto: “Non ho febbre, non ho raffreddore e ho soltanto un po’ di mal di gola. Mi auguro di negativizzarmi il prima possibile per ritornare presto”.





Sotto il filmato di Francesca Manzini i suoi follower hanno commentato: “Un abbraccio, forza”, “Buona guarigione e pensiamo in negativo ovviamente solo per questa volta”, “Bella, ritornerai più forte di prima”, “Vogliamo tornare a ridere con te”, “Ti auguro una ripresa veloce”. Altri hanno voluto aggiungere ancora: “Tesoro, sei meravigliosa e simpaticissima. Forza”, “Mancherai moltissimo, ti aspettiamo”, “Non ci voleva proprio visto che stavi lavorando a Striscia, ma ti aspettiamo”.

A sostituire Francesca Manzini ci penserà Valeria Graci, alla quale la Manzini le ha augurato un grosso in bocca al lupo. La Graci è una comica e conduttrice, diventata famosa per il duo con Katia Follesa a ‘Zelig’, ‘Colorado’ e ‘Scherzi a parte’. Nel gennaio del 2011 ha avuto il primo figlio dal marito Simon Russo. Con quest’ultimo si è in seguito separata.