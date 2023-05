“Dopo Fazio tocca a lei”. Francesca Fialdini, c’è il nome della conduttrice che ne prende il posto

Brutta notizia per Francesca Fialdini. Già da diversi giorni vi stiamo raccontando la trasformazione che la televisione pubblica sta attraversando a partire dall’addio a Fabio Fazio approdato su Discovery. Proprio sul mancato rinnovo dello storico conduttore di “Che Tempo Che Fa“, Fiorello, altro pezzo da 90 sotto il tetto della Rai (ma sul secondo canale con “Viva Rai2” affiancato tra gli altri da Fabrizio Biggio, ndr), ha detto la sua: “Occhio eh, io non voglio essere epurato. Immagino la riunione, c’è uno bravo che facciamo? Cacciamolo via”.

Lo ha fatto a modo suo, naturalmente, con quell’ironia pungente che si prende gioco di tutti. Perfino di chi, come dire, gli dà da mangiare, ovvero i vertici Rai. E quindi coloro che dovrebbero rappresentare il pubblico italiano. Che però, da qualche mese, nel caso non ve ne foste accorti, è guidato da un nuovo governo. Quello di Giorgia Meloni, prima donna che è riuscita a diventare Presidente del Consiglio nella storia della Repubblica. Una conquista storica per tutte le donne. Tutte o quasi. Come sta scoprendo Francesca Fialdini in queste ore.

Cosa filtra dai piani alti di viale Mazzini

Roberto Sergio ha da poco sostituito come amministratore delegato il dimissionario Carlo Fuortes. E quindi la rivoluzione, secondo qualcuno ‘meloniana’, può avere inizio. Oltre ai nomi dei partenti come Fabio Fazio ci sono ovviamente quelli dei possibili nuovi acquisti, come Paolo Bonolis, Luca Barbareschi e tanti altri come vi abbiamo accennato nei giorni scorsi. Insomma tanta carne al fuoco. Ora, secondo quanto raccontato da Oggi, il cambiamento potrebbe riguardare anche Francesca Fialdini. D’altro canto sul suo futuro in Rai le nuvole si stavando addensando già da qualche tempo.

Il pubblico Rai potrebbe dire addio ad un altro personaggio tv importante, che negli ultimi tempi ha associato il suo nome a diversi programmi. Stiamo parlando di Francesca Fialdini che, secondo le ultime indiscrezioni, col suo “Da noi… a ruota libera” potrebbe essere rimpiazzata la prossima stagione da Monica Setta alla guida di un nuovo programma.

Chissà cosa succederà. Certo che per Francesca Fialdini potrebbe essere pronto un posto a Rai3, come vi avevamo riportato, ma di questi tempi chi lo sa che cosa può succedere. Anche Sigfrido Ranucci, volto di Report, per fare un altro esempio, era dato in bilico. Ma proprio nelle ultime ore Dagospia ha fatto sapere: “I programmi di approfondimento confermati – secondo quanto si apprende – sono Chi l’ha visto, in partenza il 6 settembre, Cartabianca, al via il 7 settembre, Report dal 23 ottobre, Fame d’amore dal 13 ottobre. Via libera anche a In mezz’ora e a Che ci faccio qui. Per il day time, confermati Linea Verde, I fatti vostri e Tv talk. Per i contenuti digitali, Ossi di seppia”. Per sapere se le cose stanno realmente così c’è un metodo infallibile: aspettare.

