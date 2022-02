“Hanno scelto lei”. Francesca Fialdini torna in tv, la decisione della Rai è appena arrivata

Francesca Fialdini è ormai un volto noto della tv italiana: da tre anni è alla conduzione del programma Da noi a ruota libera, un “happening show” all’insegna del buonumore in cui vengono raccontate storie di vita quotidiana fra sorprese e situazioni dai sapori diversi, il tutto all’insegna del buonumore e della riflessione. La conduttrice con il tempo è riuscita a conquistarsi l’apprezzamento del pubblico che premia lo sforzo di Francesca Fialdini.

La sua bravura non è sfuggita neanche ai piani alti della Rai che stanno pensando a lei per la co-conduzione di uno show. A riferirlo è TvBlog: si tratta del programma di Francesco Gabbani “Ci vuole un fiore”, il cui titolo ricalca un celebre album musicale di Sergio Endrigo. Il programma è prodotto dalla Ballandi e viene messo al centro dell’attenzione il tema della sostenibilità, della mobilità e della musica. Insomma uno spettacolo di varietà in cui si alterneranno numeri musicali ad altre esibizioni di danza, senza dimenticare il mondo della comicità.

Insomma secondo TV Blog Francesca Fialdini sarà la co-conduttrice di “Ci vuole un fiore” insieme a Francesco Gabbani. Una coppia inedita in prima serata su Rai1 in primavera: Francesca Fialdini e Francesco Gabbani, amici nella vita nonché conterranei, essendo della stessa zona della Toscana (lei è di Massa e lui di Carrara). Come scrive TV Blog, il direttore di Rai1 Stefano Coletta ha dunque scelto: sarà Francesca Fialdini ad affiancare in conduzione Francesco Gabbani nello show del cantante dal titolo “Ci vuole un fiore” in onda il primo e l’otto aprile in prima serata sulla rete ammiraglia.





“Lui di Carrara, lei di Massa, entrambi con una sensibilità per l’ambiente toccheranno tra musica e divulgazione tutti gli elementi della natura. Super ospiti nel cast fisso delle due serate saranno, come anticipato da Dagospia, Drusilla Foer, reduce dal successo della partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo e Nino Frassica”, scrive TV Blog.

“Il programma – argomenta TV Blog – si pone l’obiettivo di sensibilizzare i telespettatori sull’importanza delle piccole azioni che animano la nostra vita di tutti i giorni e su come queste azioni possano aiutare il nostro pianeta ad essere un posto pieno di vita nel rispetto della natura. Il tutto con i classici ingredienti del varietà e della televisione di intrattenimento, nel migliore rispetto dell’anima del servizio pubblico radiotelevisivo”.