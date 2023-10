Francesca Fagnani, il successo (enorme) della prima puntata di Belve è già un ricordo: è tempo di presentare gli ospiti della seconda. O meglio, di stuzzicare la curiosità del pubblico di Rai2 perché i nomi dei famosi che si siederanno di fronte a lei sono già usciti. Raoul Bova, Patty Pravo e il principe Emanuele di Savoia sono pronti a raccontare i loro segreti e aneddoti ai telespettatori. L’appuntamento è per la prima serata di martedì 3 ottobre, ma qualche anticipazione è già in circolo.

Un video in particolare, caricato sull’account social di Rai2, è già diventato virale: l’espressione della conduttrice è tutto. Ma andiamo per gradi. Succede tutto durante l’intervista alla cantante, al secolo Nicoletta Strambelli. Come gli altri, Patty Pravo si è raccontata a Belve parlando a ruota libera e senza filtri della sua vita privata e professionale. Nessun paletto, nemmeno quando si è andati sul tema relativo alle droghe.

Francesca Fagnani scioccata: cosa è successo a Belve

La cantante ha ammesso di avere fatto uso di droghe e aggiunto anche che nell’ambiente non è stata certo l’unica. Anzi, a detta sua, sono tantissimi gli artisti che utilizzano sostanze stupefacenti, al di là che lo ammettano o no. Ha provato tutte le droghe?

“Certo, ma chi è che fa questo mestiere senza anfetamina?”, la risposta.“Sono più timidi a dirlo?”, ha incalzato la giornalista e conduttrice, chiedendo poi se la sua risposta sia riferita ai soli anni ’70 o anche a oggi. “In generale”, la chiosa di Patty Pravo. Ma è stata la parte dei ritocchini estetici a sconvolgere ancora di più Francesca Fagnani.

Non vi possiamo promettere un lifting, ma possiamo tirarvi su il morale questa sera insieme a @francescafagnan e @pattypravo 😉#Belve, alle 21.20 su #Rai2 e in streaming su #RaiPlay pic.twitter.com/WWJj4aRUXU — Rai2 (@RaiDue) October 3, 2023

Patty Pravo ha assicurato di non essersi rifatta nulla, ad eccezione di qualche “iniezioncina”. “Non mi sono mai rifatta, qualche iniezioncina, ma niente di che. Mi farei un lifting ma ci vuole tempo e io tempo non ne ho”. Beh, a questo punto è scattata la reazione della conduttrice: ha fatto un’espressione che vale più di mille parole.