La notizia più bella in assoluto è arrivata direttamente da Francesca Fagnani, durante la nuova puntata del programma Belve che andrà in onda martedì 10 ottobre su Rai2. L’ospite vip della giornalista ha deciso di condividere questa sua gioia personale con tutto il pubblico e ovviamente c’è stato un vero e proprio sospiro di sollievo da parte di tutti. Abbiamo scoperto tutto grazie alle anticipazioni, mandate in onda proprio dalla Rai sul web.

Una puntata quindi commovente quella condotta da Francesca Fagnani. Non solo quindi una trasmissione caratterizzata da domande pungenti, ma anche da questa news molto importante che ha fatto festeggiare i telespettatori di Belve. Non lo aveva ancora annunciato ufficialmente e ha aspettato proprio la sua ospitata in studio per annunciare con grande felicità questo traguardo fondamentale, atteso da ben 8 lunghissimi anni, ovvero la guarigione dal tumore.

Francesca Fagnani, a Belve l’ospite vip annuncia: “Guarita dal tumore”

La Rai aveva annunciato gli ospiti che si sarebbero recati nello studio di Francesca Fagnani. A Belve ascolteremo le interviste di Federico Fashion Style e Stefania Nobile, ma anche e soprattutto di questa esponente della politica italiana che ha finalmente annunciato la lieta notizia: “Le sembra un reato che le donne abbiano un’ambizione? Sono andata avanti e continuerò ad andare avanti fin dove mi reggeranno le forze. Spero a lungo, anzi, vi voglio dare una bella notizia: sono guarita dal tumore“.

Ad aver sconfitto il cancro è stata Emma Bonino, che ha aggiunto tra gli applausi del pubblico: “Devo fare ancora una Tac di conferma, ma dopo 8 anni questo microcitoma indesiderato se n’è andato”. L’esponente di +Europa ha poi parlato anche del legame col compianto Marco Pannella: “Mi manca, è stata una rottura unilaterale da parte sua. Non ho mai capito bene perché e ne ho sofferto molto, forse mi ha fatto talmente male che ho voluto assolutamente girare pagina e pensare ad altro”.

Poi Emma Bonino ha ricordato uno spiacevole episodio: “Non mi posso dimenticare lo schiaffone improvviso di Calenda. Mi ha lasciato il segno perché il 2 agosto aveva firmato un accordo scritto da lui e il 7 agosto, nella trasmissione di Lucia Annunziata, avverte che in effetti lui non regge e se ne va, e se ne va con Renzi”.