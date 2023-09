“Che botta, non ci voleva”. Belve, Francesca Fagnani parte male: la famosa ci ripensa e dice no

Belve, manca ormai poco all’inizio della nuova stagione: si partirà infatti il 23 settembre ma per Francesca Fagnani arriva una brutta notizia. In questi giorni il programma, reduce dal grande successo dello scorso anno, è stato al centro del dibattito televisivo con il classico toto nomi sui primi ospiti. Gli ospiti che siederanno sul temibile sgabello e risponderanno alle domande spesso provocatorie della giornalista sono di primo piano.

Si vocifera da giorni che tra gli intervistati ci saranno Barbara d’Urso, Ilary Blasi e Belen Rodriguez, ma ad oggi non sono arrivate conferme o smentite. Conferma che Davide Maggio, esperto di tv, ha dato sul nome di Arisa. Ad anticipare il ritorno di Arisa a Belve è stato il settimanale Oggi, mentre il sito davidemaggio.it dà per certo che tra gli ospiti di Belve 2023 ci sarà Fabrizio Corona.





Belve, salta l’intervista di Elly Schlein da Francesca Fagnani

Davide Maggio che solo ieri, 13 settembre, aveva annunciato Elly Schelein. “Tuttavia, a poche ore dall’anticipazione, secondo alcune indiscrezioni di TvBlog, la segretaria del Partito Democratico avrebbe preferito fare retromarcia sulla sua scelta. Il motivo? Forse il timore di domande troppo dirette e ficcanti previste dal format della trasmissione, anche su temi non strettamente politici come le relazioni interpersonali”.

Domande potenzialmente troppo scomode che sono, tra l’altro, alla base dello show. Il programma consiste in un’intervista vis-à-vis tra la conduttrice e una “belva”, una personalità forte del mondo dello spettacolo, della politica o della cronaca, spesso donna. A fine puntata sono trasmessi alcuni brevi fuorionda tra la conduttrice e gli ospiti.

Il programma prevedeva la presenza di due ospiti intervistati, a puntata, con qualche eccezione. Inoltre gli ospiti erano prevalentemente donne, con qualche “quota azzurra”. Al termine della quinta e settima edizione, è andata in onda una puntata speciale, dal titolo Belve – Cult, ripercorrendo il meglio dalle varie interviste trasmesse. Col passaggio alla prima serata le interviste sono passate a tre o quattro a serata, intervallate da alcune apparizioni di ospiti e filmati di corredo; inoltre il rapporto tra uomini e donne si è assestato verso una parità. In prima serata è inoltre presente il pubblico in studio.