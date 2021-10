Attimi di tensione (e risate) al GF Vip, quando a Francesca Cipriani viene annunciato che potrà vedere il suo fidanzato Alessandro Rossi. La showgirl, impazzisce solo a sentire la sua voce tramite un megafono da fuori la casa: la showgirl aveva messo in scena un mancamento, tra urla, mezzi svenimenti, e attimi di follia. Rivedendolo davanti a sé, Francesca Cipriani ha una reazione a dir poco fuori controllo, tanto che sono costretti ad intervenire due bodyguard di Cinecittà, che si interpongono tra lei e il ragazzo, per impedirle di infrangere le regole di sicurezza anti Covid.

C’è da dire che prima di farli incontrare, il maligno Alfonso Signorini ha stuzzicato Francesca Cipriani informandola sul flirt che Dagospia ha messo in circolo qualche giorno prima sul web. Sul sito si parlava di un presunto gossip tra Alessandro Rossi e Soleil Sorge, che avrebbe avuto un rapporto con lui prima di entrare nella casa. All’ex Pupa manca l’aria e reagisce malissimo: “È uno scherzo? Se no ci scappa il morto, spacco la casa”. Poi Signorini dice che nella notizia non ci sarebbe alcun fondamento di verità.

“Ci siamo conosciuti ad una cena, c’era anche Sophie, poi ci siamo scambiati alcune mail per via della sua azienda edile, ma non lo conosco davvero”, conferma Soleil. Poi l’annuncio: “Puoi uscire e vederlo!”. Francesca Cipriani inizia a urlare e si fionda fuori ma non riesce a trattenersi, dice di non riuscire a respirare e fa di tutto per svincolarsi dai due bodyguard che la tengono con la forza.





Alessandro è ad un passo da Francesca Cipriani: “Mi manca tutto di te, le coccole, le carezze, però ti voglio dire che sono orgoglioso di te perché stai dimostrando di essere unica. Non solo un fisico bellissimo, ma la ragazza migliore del mondo. Non mi posso dimenticare di te”. le promette.

Poi il ragazzo si dilunga su un aneddoto che lascia basito Signorini in studio: “Il cane ca*ava ovunque, l’ho dovuto portare via. Si chiama Chicco l’abbiamo dovuto portare ai suoi genitori naturali, la mamma di Francesca non riusciva a pulire casa”. Le urla di Francesca Cipriani però hanno fatto più sorridere che commuovere. Una scena, dobbiamo dirlo, epica.