Momenti di grande emozione al GF Vip. La proposta è arrivata in diretta, davanti a milioni di italiani. La felicità di Alfonso Signorini nell’annunciarlo, poi quelle parole meravigliose. Ma andiamo con ordine. Francesca Cipriani e il suo fidanzato Alessandro si sposano. Tutta l’operazione è stata un successo: Francesca è stata prima chiamata in confessionale per parlare del fidanzato e lei è subito scoppiata a piangere spiegando che cerca di non pensarci ma sente molto la mancanza del fidanzato. Signorini le ha detto che c’era un argomento importante da affrontare e l’ha lasciata per qualche minuto col dubbio e con le paure.

A questo punto il padrone di casa ha parlato alle altre concorrenti in salotto e le ha invitate ad andare in giardino. Gli uomini sono rimasti in salotto. A questo punto Alessandro è entrato in giardino e ha chiesto alle Vippone di aiutarlo a tenere ferma Francesca Cipriani, così le donne si sono persino tolte i tacchi per essere pronte a fermare la Cipriani. Poi il momento è arrivato: Francesca è arrivata in giardino e Alessandro è partito col discorso.

“Non vederci, non sentirci per me è stato un dolore, tu lo sai – dice il compagno di Francesca Cipriani -L’amore per te è aumentato, la voglia di vederti è tanta. Questa esperienza è stata bella, quando sono in giro la gente mi saluta e mi chiede di noi. Una cosa bella, mi fa piacere però è un’emozione che dura poco. Quando torno a casa sono solo, non sei con me”.





E poi ancora Alessandro verso Francesca Cipriani: “Per me la vera felicità è quando tu mi dai una carezza, un abbraccio e mi sgridi quando sbaglio. Quelle piccole cose che mi danno la felicità vera, che non ha prezzo, è nei piccoli gesti. Io sono molto innamorato di te e stasera volevo dirti questa cosa che ho nel cuore: senza di te non so stare. Voglio stare con te nella mia vita e volevo chiederti se vuoi essere mia moglie”.

“Io voglio invecchiare con te e nessun altro. Ti amo e voglio solo stare con te”. Il sì di Francesca Cipriani è arrivato tra urli e “ti amo”, ma purtroppo non poteva abbracciarlo per le regole anti-covid. Anche gli altri coinquilini sono rimasti molto colpiti dalla proposta, Manuel Bortuzzo si è commosso, Katia si è proposta per cantare l’Ave Maria alla cerimonia.