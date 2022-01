“Perché ho lasciato il GF Vip”. Francesca Cipriani, la verità sull’addio al reality di Alfonso Signorini

Dopo la squalifica di Alex Belli, arrivata per non aver mantenuto le distanze di sicurezza durante il facci a faccia con la moglie Delia Duran, ora concorrente del reality show, il 13 dicembre è stato anche il momento dell’addio di un’altra concorrente: Francesca Cipriani.

Prima di Aldo Montanto, anche lui uscito per rivedere la famiglia e trascorrere le festività insieme a loro, la bionda showgirl si è ritirata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Il padrone di casa l’aveva messa davanti alla scelta ‘restare o andare’ e Francesca Cipriani aveva dedico di abbandonare il gioco e tornare a casa dal fidanzato Alessandro.

“Alfonso io ti rispondo no, la mia risposta è no. Non rimango. Te la motivo? – aveva annunciato Francesca Cipriani al conduttore del reality show in onda il lunedì e il venerdì in prima serata su Canale 5 – Purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto”.





“Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”, aveva concluso Francesca Cipriani prima di lasciare la casa del GF Vip 6.

A un mese dall’addio, in un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv, Francesca Cipriani ha spiegato che i motivi di salute sono da imputare ad alcune controindicazioni al fatto ad agosto. “Ho abbandonato per motivi di salute. – ha dichiarato – Avevo fatto il vaccino e ho avuto delle controindicazioni. Io non ho rimpianti e non ho rimorsi, rifarei tutto e tutto quello che ho detto, l’ho detto perché l’ho pensato”.