Ancora difficoltà per Francesca Cipriani al ‘GF Vip 6’. Un altro crollo, dopo quello avuto nei giorni scorsi, ha colpito la vippona, che non sta riuscendo ad affrontare nel migliore dei modi questa avventura televisiva. Davanti al resto dei componenti della Casa più spiata d’Italia non è riuscita a fermarsi e le sono uscite lacrime copiose sul suo viso. Un momento davvero molto forte, che ha colpito i compagni di avventura, che hanno fatto di tutto per tirarle su il morale in quegli attimi di crisi.

Intanto, è arrivata una candidatura da parte di Guendalina Tavassi, che vorrebbe far parte del programma: “Io se fossi un autore avrei preso tipo me, mia madre e mio fratello al Grande Fratello Vip. Non sarebbe stata una cosa troppo divertente? Allora voglio lanciare questa piccola lampadina agli autori. Anzi, li sto proprio pregando. Ma prendeteci. Ma che state facendo con quelle due mummie là dentro?”. Difficile capire se questa sua proposta sarà davvero presa in considerazione dagli autori.

Mentre si trovavano riuniti in giardino, è arrivato il primo aereo della nuova edizione, indirizzato a Raffaella Fico. Il suo partner le ha fatto una splendida dedica d’amore e in tanti hanno apprezzato quel gesto, compresa ovviamente la Fico. Ma Francesca Cipriani è andata oltre e si è commossa completamente, sfogandosi in un pianto molto forte, che ha attirato l’attenzione degli altri vipponi. Lei ha confessato di avere bisogno di un aiuto psicologico per affrontare queste situazioni.





Queste le parole di Francesca Cipriani dopo le lacrime: “Mi sono commossa, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato, ho sempre paura di essere abbandonata, anche se il mio fidanzato attuale è la mia anima gemella. Qualcosa dentro di me non va, ho bisogno di uno psicologo”.

Al termine dello sfogo clamoroso e inaspettato di Francesca Cipriani, Lulù Selassié l’ha abbracciata con enorme affetto. Le altre gieffine hanno comunque invitato la donna a contattare la psicologa per un supporto: “Chiama Piera, la psicologa del GF Vip. Ti aiuterà”. Sicuramente nella serata del 24 settembre Alfonso Signorini chiederà alla Cipriani come stia psicologicamente.