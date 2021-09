Francesca Cipriani è entrata al GF Vip 6 a modo suo. Dopo l’ingresso in coppia con Amedeo Goria, davanti alla porta rossa la Pupa si è ritrovata suo malgrado su un’altalena sospesa in aria. È terrorizzata dall’altezza e non ha esitato a urlarlo ad Alfonso Signorini, che l’ha lasciata lì sopra come “inviata speciale” del reality.

E infatti nel corso della puntata Francesca Cipriani ha incontrato Soleil Sorge e anche Gianmaria Antinolfi e ha scherzato dicendo loro: “Tirate la corda, così scendo. Non fatemi guardare giù”. E quando sembrava arrivato il momento del suo ingresso in Casa Alfonso Signorini le ha comunicato che sarebbe entrata venerdì, ma qualcosa, forse proprio le critiche piovute sui social su questo sfruttamento della sua paura dell’altezza, gli hanno fatto fare dietrofront. E la showgirl è entrata nella Casa, alla fine. Quindi da fuori lo show di Francesca Cipriani si è trasferito all’interno.

Francesca Cipriani censurata al GF Vip 6

Ovviamente con un look super provocante, Francesca Cipriani appena entrata in Casa ha fatto subito danni: “Alfonsooo ho rotto una cosa”. Mentre stava testando con il movimento delle braccia la cyclette a disposizione dei concorrenti per generare acqua calda nella Casa, ha praticamente staccato il pedale dalla bicicletta. E subito i suoi coinquilini hanno commentato: “Hai tolto già l’acqua calda”.





Ma lo show di Francesca Cipriani non è finito qui. A un certo punto ha bevuto una bottiglia d’acqua offerta da uno dei tanti sponsor presenti all’interno della Casa del GF Vip 6 ma stando alle sue parole non ha gradito il gusto. “Bleaaah, quest’acqua è imbevibile!”. E un utente subito su Twitter: “Me li vedo già tutti gli sponsor che tremano per ogni cosa che tocca la Cipriani dopo che ha detto che l’acqua fa schifo #GFvip”.

Come se tutto questo, avvenuto nel giro di poche ore, non bastasse, Francesca Cipriani si è già fatta censurare dal GF Vip 6 perché stava commentando la puntata di lunedì sera di Scherzi a parte. E su Twitter: “‘Avete visto scherzi a parte ieri sera?’ TAAAAC CENSURA STO MALE #gfvip”, ha commentato uno. E un altro: “Non la Cipriani che si fa censurare subito parlando di scherzi a parte”.