“Ora avete capito?”. GF Vip, Francesca Cipriani veleno su di loro: l’ex concorrente ci va giù pesante

Francesca Cipriani aveva deciso di chiudere la sua esperienza al GF Vip prima di Natale. Le motivazioni era stata lei a spiegarle. “Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andarmi a far controllare. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”. Parole che erano state commentate da Alfonso Signorini.



“Con grande dolore perché ti ho voluta a tutti i costi e ti voglio un bene dell’anima, ma davanti alla salute alzo le mani. Ti aspetto in studio Francesca, saluta tutti i tuoi compagni e raggiungimi qua”. Poco dopo Francesca Cipriani era arrivata in studio e non ha potuto far altro che assistere al proprio best of, salutando poi il pubblico con un’altra imitazione della bambola assassina. Una presenza, quella dell’ex pupa, che non è certo passata sotto silenzio.



E del resto non avrebbe potuto. Lontana dal GF Vip Francesca Cipriani si è lasciata andare nel corso di un’intervista fiume a Casa Chi criticando le nuove coppie nate al GF Vip. “Cambiare partner così dall’oggi al domani, nella realtà non è così. Quando ti piace una persona per farla uscire dalla propria mente e dal proprio cuore ci vuole tempo. Vuol dire che prima era pari a zero. Ora è entrato un altro, meglio l’altro che quello di prima. Non vedo nulla di vero o dei sentimenti”.







E poi Francesca Cipriani aveva aggiunto. “Qui si cambia troppo velocemente partner, bisogna vedere se è gioco o realtà. Vedo molto il giocare, per me l’amore è un’altra cosa. Bisogna aspettare, magari mi sbaglio. Ma la vedo dura”. Poi ha parlato anche di Manila Nazzaro e Lulù Selassié. “Avevo visto il video in cui diceva a Soleil Sorge che se doveva scegliere una donna come punto di riferimento, avrebbe scelto Soleil”.



Quindi Francesca Cipriani ha concluso: “Ma le stesse frasi le aveva dette a me. Al primo posto c’ero io, ma anche in amicizia devi essere di parola non è che lo vai a dire ad un’altra. Io le voglio bene lo stesso, non è cambiato nulla”.