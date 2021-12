Grande Fratello Vip 6, la data X si avvicina. L’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata sicuramente densa di grandi colpi di scena. Ma tra le diverse dinamiche che hanno movimentato la vita in casa tra gli inquilini, il pubblico di telespettatori italiani ha avuto modo di apprendere i nomi dei concorrenti finiti dritti al televoto.

La domanda ricorrenti in caso di nomination è sempre la stessa, ciò che cambia è il nome di chi sarà costretto man mano ad abbandonare la casa più spiata d’Italia. Ebbene, chi sarà l’undicesimo eliminato della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Uno dopo l’altro, come si sa, i vipponi saranno chiamati a lasciare il gioco, proprio come è accaduto a Tommaso Eletti, Andrea Casalino, Samy Youssef, Amedeo Goria, Raffaella Fico, Ainett Stephens, Jo Squillo, Nicola Pisu, Clarissa Selassié e Patrizia Pellegrino.

Sorpresa dopo sorpresa a ‘beccarsi’ ben 14 nomination, Maria Monsè. Ma il nome della Vip non è il solo a essere finito nella lista delle probabilità. Insieme a Maria, in nomination sono finiti anche Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Tutti nomi che alzano l’asticella della tensione in casa.





Ma a questo punto, si dovrebbe riavvolgere il nastro e ricordare al pubblico il temuto biglietto di ritorno. Infatti, se per quanto riguarda le donne in casa, il biglietto è stato trovato da Mariana, per quanto riguarda i maschietti, tutto continua a tacere. Ciò significa che la vippona che uscirà non avrà alcuna possibilità di rientro.

Ma cosa dicono al momento le statistiche stilate in rete? Stando a quanto emerge, le percentuali darebbero come sfavorita proprio una donna, Francesca Cipriani. La domanda posta ai telespettatori è ‘Chi vuoi salvare?’ e i sondaggi non promettono per nulla bene per lei. Ma le sorprese sono all’ordine del giorno e tutto potrebbe andare incontro a un vero ribaltamento della situazione.