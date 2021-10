Alfonso Signorini ormai ci ha preso gusto: al GF Vip 6 fa sempre credere a Francesca Cipriani che da qualche parte ci sia il suo fidanzato. E lei ogni volta perde la testa e si lancia in scenate che, a dir la verità, poco convincono il pubblico. Ma sul suo trasporto non sembrano esserci dubbi perché anche durante la settimana nella Casa la Pupa parla di continuo del suo Alessandro Rossi e non fa mistero di quanto sia innamorata e, di conseguenza, di quanta nostalgia abbia di lui. Si sapeva prima dell’inizio del reality che Francesca Cipriani avesse ritrovato l’amore.

Sui social, la vippona più bombastica che ci sia aveva ufficializzato il rapporto con l’imprenditore edile 30enne di Cesenatico attraverso una foto che li ritrae insieme: “Il cielo è sempre più blu, I love you”, la didascalia. “Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena – aveva raccontato al settimanale Chi – E tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati”.

Francesca Cipriani, “la bomba sul fidanzato”

Alessandro Rossi, 30 anni, è già stato invitato al GF Vip 6. In quell’occasione, sulla passerella di fronte alla famosa porta rossa, ci sono voluti due bodyguard per impedire a Francesca Cipriani di abbracciarlo e dunque infrangere le regole anti Covid. Nella puntata successiva, invece, si è fatta prendere dalla trepidazione e iniziato a cercarlo ovunque dopo aver capito che era tornato.





Urlando il nome del fidanzato, Francesca Cipriani è arrivata a scardinare una porta della Casa tanto era agitata. Alfonso Signorini per placarla l’ha invitata ad andare nave dell’amore: “Mi ha lasciato un pulcino, è così che mi chiama”, ha detto prima di rivederlo attraverso l’occhio della Casa. Nell’ultima diretta del GF Vip 6, invece, la Pupa si è dovuta accontentare di un cartonato del suo compagno (e della sua voce imitata da Aldo Montano).

Ma Francesca Cipriani è davvero così? “Gli addetti al settore – scrive Ivan Rota su Libero Quotidiano prima di sganciare una vera e propria bomba su Alessandro – sanno che é una donna intelligente e professionale, le dai un copione e lo impara in un attimo. Proprio per questo molti pensano che la sua performance al GF Vip sia una recita. Una parte difficile: tra l’oca giuliva e la Linda Blair dell’Esorcista”. Ma ci sono “dubbi anche sulla storia d’amore”: “Si dice che il fidanzato Alessandro ami molto il mondo dello spettacolo”. Eppure la showgirl ha assicurato più volte di quanto lui ne fosse lontano…