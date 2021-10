A brevissimo Francesca Cipriani potrebbe ricevere una bellissima sorpresa al GF Vip 6. Il fidanzato Alessandro Rossi, che è già stato ospite di Alfonso Signorini per due volte, è pronto a tornare nella Casa e non solo per far felice la Pupa, che è innamorata pazza di lui. Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un suo possibile ingresso da concorrente. Insieme a lui, sostengono ancora i beninformati, dovrebbe diventare una vippona a tutti gli effetti anche Antonella Fiordelisi, l’ex di Francesco Chiofalo.

A riprova di questa ultima voce, oltre allo spoiler di Sophie Codegoni nella Casa, la storia ripostata dall’influencer Roberta Carluccio: “Prima che ‘sparisci’”, ha scritto giorni fa alla Fiordelisi dopo averle chiesto di rivedersi il prima possibile. Non c’è nulla di certo circa questi due nuovi inquilini nella Casa più spiata d’Italia ma gli ultimi gossip sulla ex di Chiofalo parlano di novembre. Non solo: il fidanzato di Francesca Cipriani potrebbe tornare, forse solo per una sorpresa, già venerdì prossimo.

Francesca Cipriani, “sfuma la promessa del fidanzato”

E chissà che c’è da aspettarsi viste le scene, vere o finte che siano, di Francesca Cipriani al solo sentire il suo nome. La storia con Alessandro Rossi è iniziata diversi mesi fa e rende davvero felice la bombastica concorrente del GF Vip 6. Un amore , questo, che ha messo a posto i cocci del cuore della vippona che alle amiche della Casa ha raccontato di aver avuto diverse delusioni sentimentali in passato.





“Io ero single da un bel po’ di anni, non cercavo nulla. Ormai mi ero arresa. Ero diventata molto diffidente dopo tutte le batoste, non avevo più voglia di perdere tempo”, ha raccontato Francesca Cipriani alle coinquiline. Ma l’incontro con Alessandro, però, ha cambiato tutto e pare che, per conquistarla, le abbia fatto una promessa. Promessa costosa e che a quanto pare è già andata in fumo, sostiene il giornalista Alberto Dandolo.

Nella sua rubrica “Ah Saperlo” pubblicata sul settimanale Oggi nel numero in edicola da giovedì 21 ottobre, Alberto Dandolo dice che Alessandro Rossi avrebbe promesso a Francesca Cipriani una super casa nel quadrilatero della moda a Milano: “A Milano si vocifera che il suo fidanzato, Alessandro Rossi, ruspante imprenditore romagnolo, per conquistarla, le abbia promesso di regalarle una casa nel quadrilatero della moda a Milano, dal valore di circa 2 milioni di euro. Riuscirà a rispettare la parola data? Pare proprio di no…”.