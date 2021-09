Francesca Cipriani è tra i vipponi del GF Vip 6 ma la Pupa è una vecchia conoscenza dei reality di Canale 5. “Torno al G Fdopo aver debuttato lì quindici anni fa – ha detto a Tgcom24 prima di varcare la porta rossa – Ora sono una donna ed entro per essere me stessa. Non sono né strega né stratega”.

Era il 2006 e prima del primo Grande Fratello “facevo la conduttrice per un tg locale regionale, il reality mi ha dato l’occasione di farmi conoscere in tutta Italia. Non finirò mai di ringraziarlo anche se il Grande Fratello ti fa da trampolino, ma poi devi essere tu a camminare con le tue gambe. L’altra volta sono entrata che ero una bambina, oggi sono una donna di 37 anni”. E al GF Vip 6 la showgirl ha ritrovato un amico: Giucas Casella, con cui aveva condiviso già l’esperienza all’Isola dei Famosi.

Francesca Cipriani, il messaggio del fidanzato al GF Vip 6

Col passare dei giorni, nella Casa Francesca Cipriani si sta facendo conoscere anche dagli altri inquilini che però nelle ultime ore sono rimasti scioccati da lei. Una reazione a dir poco fuori controllo quella della Pupa per aver ricevuto un messaggio da parte del suo fidanzato, che ha iniziato a urlare fuori dalle mura di Cinecittà.





La showgirl, sentendo la voce del compagno che le dedica un messaggio d’amore, è andata completamente fuori di sé. Urlava, si buttava a terra, quasi come se avesse un mancamento. E poi, davanti agli altri increduli ha iniziato a gridare a squarciagola: “Ti amo amore, per tutta l’eternità”. Increduli, imbarazzati e basiti gli altri vipponi: nessuno capisce il motivo della reazione di Francesca Cipriani.

Chi è il fidanzato di Francesca Cipriani? Si chiama Alessandro Rossi, ha 30 anni ed è un imprenditore edile e arredatore di Cesenatico. ”Ci siamo piaciuti subito e tempo sue settimane ho accettato il suo invito a cena – ha raccontato lei a Chi prima del suo ingresso nella Casa – Tra il primo e il secondo incontro, ha continuato a mandarmi messaggi, fiori, tortellini, ravioli, piadine della sua Romagna: sapeva come colpirmi perché sono una golosastra! Poi non ci siamo più lasciati”.