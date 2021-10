Momento horror nella casa del GF Vip: un dente è finito nella torta. Ma andiamo con ordine. Quella del 10 ottobre doveva essere la classica domenica in cui poter mangiare e gustare un dolce preparato in casa, ma alcuni si sono imbattuti in qualcosa di disgustoso dentro il tiramisù e ne hanno poi parlato tra loro scatenando gli utenti di Twitter. “È il dente di Francesca Cipriani”, è l’ipotesi circolata in casa e riportata sul web. Proprio così: uno dei concorrenti ha perso un dente e lo stesso è finito nel dolce che poi è stato dato a tutti i partecipanti del reality.

La cosa che rende questa situazione comica è che proprio Francesca Cipriani, dopo un po’, ha ammesso di aver perso un dente scoppiando in una sonora risata quando i coinquilini le hanno spiegato che era finito nella crema del tiramisù. Immaginate il disagio e soprattutto il disgusto: una scena surreale e da brividi per tutti, ma Cipriani si è preoccupata solo di averlo perso: “Si è staccato uno, ma me lo avete buttato. Lo dovevo riattaccare”.

E ancora Francesca Cipriani: “Nicola mi hai buttato il dente. Hai mangiato il mio dente”. E in effetti la Cipriani aveva ragione: a Nicola è spettato il dente di Cipriani. Lo ha anche masticato e poi gettato nella spazzatura convinto che fosse un pezzo di plastica. Le principesse e Sophie Codegoni dopo aver capito subito che si trattava di un dente raccontano l’accaduto agli altri concorrenti della casa.





E scoppiano a ridere tutti. Ora, però, Francesca Cipriani non ha un dente e potrebbe ricorrere alle cure mediche nel corso di questi giorni. Come è andata a finire? Nessuno lo sa con certezza, poco dopo la regia ha preferito glissare (giustamente). Intanto, il suo fidanzato Alessandro Rossi si dice pronto a tornare in questi giorni a Roma.

Magari per un’altra sorpresa a Francesca Cipriani, che nel corso dell’ultima puntata del Gf vip ha praticamente monopolizzato l’attenzione di tutti. Dopo aver sentito l’annuncio di Alfonso Signorini, durante la puntata di venerdì sera, ha sfondato una porta per cercare di riabbracciare Alessandro. Una scena che è entrata negli annali della televisione.