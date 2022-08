“Sei parte di me per sempre”. Francesca Chillemi colpita da un grave lutto: l’annuncio più triste

È stata girata tra Palermo e Mondello una delle fiction più attese della nuova stagione di Canale 5: si tratta di “Viola come il mare” con Francesca Chillemi e Can Yaman. Ad annunciarlo un trailer in cui i protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi, interpretano se stessi ma anche i personaggi, ovvero Francesco Demir e Viola Vitale. Giornalista lei, ispettore capo lui, nella clip in rotazione tra social e tv i due si ritrovano per caso in spiaggia sotto l’ombrellone.

Viola cerca di chiudere un cruciverba mentre Francesco gioca con alcuni ragazzi. Il pretesto per parlare è la sabbia lanciata con i calci al pallone. Il trailer si conclude con la bella siciliana che, guardando in camera, augura buona estate al pubblico aggiungendo “Ci vediamo tra poco”… in tv! Francesca Chillemi ha condiviso sui social il video in cui si può notare il mare di Mondello.





Francesca Chillemi lutto: è morta la nonna

Nel frattempo Francesca Chillemi è stata colpita da un lutto. Sempre sui social ha reso noto di aver perso l’amata nonna. “Nonna Ciccina questo non è un addio, non andrai mai via, sei parte di me, con me, per sempre. Nonna tu non sai quanto mi hai fatto sentire amata”, ha scritto l’ex Miss Italia nella tarda serata di venerdì 5 agosto, a corredo di uno scatto in cui la si vede vicina alla parente. Immediato il cordoglio di fan, amici e colleghi della protagonista della fiction Viola come il mare e di Che Dio ci aiuti. Tanti i volti noti che si sono stretti attorno a lei come Elena Santarelli, Cristina Chiabotto, Alessandro Roja, Claudia Ruffo, Ludovica Sauer, Flavia Pennetta e Massimiliano Di Lodovico.

Francesca Chillemi non ha aggiunto altri dettagli in merito al lutto. Pertanto non si conoscono le cause della morte della nonna. Per quel che invece riguarda il fronte professionale, per l’ex Miss Italia si tratta di un periodo pieno di aspettative. A settembre sbarcherà in prima serata su Canale Cinque la fiction “Viola come il mare” che la vedrà protagonista assieme al divo turco Can Yaman. Durante le riprese della serie tv, il gossip ha mormorato di una presunta liaison tra i due attori, una questione che è stata smentita dai diretti interessati che hanno affermato di essere solo amici

Francesca Chillemi è, infatti, è legata sentimentalmente a Stefano Rosso, imprenditore con il quale ha avuto la figlia Rania (5 anni). Sempre restando in tema cronaca rosa, di recente il magazine Grand Hotel ha messo in circolo la voce che l’attrice potrebbe essere incinta del secondo bebè. In particolare, la rivista ha pubblicato degli scatti in cui sembra che l’ex Miss Italia abbia un pancino sospetto. Pertanto non resta che attendere i prossimi mesi per capire se quella lieve protuberanza sia effettivamente una gravidanza oppure si tratta di una semplice posa che ha evidenziato un leggero pronunciamento del ventre.

