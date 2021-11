“Stavo morendo…”. Tale e quale show, l’esibizione poi il racconto da brividi. È gelo in studio

Tale e Quale Show, le parole commosse in diretta della concorrente. Il palcoscenico di Carlo Conti è stato scenario di grandi colpi di scena. Salgono sul podio i Gemelli di Guidonia, che si aggiudicano la vittoria per l’undicesima edizione dello show, ma la puntata finale del programma ha permesso a Francesca Alotta di lanciare un importante messaggio al pubblico. Tutto prima della sua esibizione.

Francesca Alotta è reduce da un periodo molto delicato, che ha avuto inizio dopo la scoperta di avere un tumore maligno all’utero. Un dettaglio che la concorrente non ha mai omesso e che ha raccontato tempo fa nel dettaglio sulle pagine di DiPiù:“Avevo dei disturbi intimi ma il mio ginecologo non aveva capita cosa potesse essere”.

E ancora: “Una mia amica mi ha consigliato di cambiare subito medico, l’ho fatto e mi è stato diagnosticato un tumore maligno all’utero che era già molto esteso”. Per Francesca Alotta ha così avuto inizio la dura battaglia contro la malattia.





Un capitolo di vita che Francesca Alotta non poteva che ricordare anche davanti alle telecamere di Carlo Conti, lanciando un messaggio molto importante: “Senza la ricerca oggi non sarei qui. Sono viva per miracolo”.

La cantante lo scorso anno è stata infatti operata d’urgenza per un tumore e davanti al pubblico di Carlo Conti ha sottolineato l’importanza di sostenere la campagna di raccolta fondi per l’AIRC tramite il numero 45521: “Stasera il numero 45521 è più importante di qualunque altro numero”. Un momento televisivo che sicuramente non verrà mai dimenticato