A Temptation Island 2021 anche Federico e Floriana. Anche per questa coppia è stata lei a contattare la redazione del docu reality condotto da Filippo Bisiciglia. Floriana si sentiva trascurata dal fidanzato che secondo lei non è più attratto e innamorato di lei, dunque ha visto in Temptation Island un’occasione per mettere alla prova il suo rapporto con Federico.

Come tutti, anche loro si sono separati dopo aver conosciuto i tentatori e le tentatrici di questa edizione e si sono promessi di rivedersi sulla stessa spiaggia per continuare la loro storia d’amore. Peccato che Federico, poco dopo il suo ingresso nel villaggio, abbia iniziato a sfogarsi in modo inaspettato sul suo rapporto con Floriana, confessando di non sentirsi più totalmente innamorato e puntando una delle single.

Temptation Island 2021, Federico umilia Floriana: “Ecco com’è”

Dopo 24 ore dal loro ingresso a Temptation Island 2021, dunque, la situazione si è ribaltata e Federico in un confessionale ha svelato di non essere certo di essere innamorato di Floriana e di non vederla come la madre dei suoi figli. Non solo: ha anche svelato le fissazioni di lei, che a fine pinnettu è scoppiata a piangere. “Ma dai sono cose normali!”, ha provato a minimizzare.







“Da quando siamo andati a convivere ho notato che ha molte fissazioni che non mi fanno vivere bene”. ha esordito Federico. “Se passa un gatto nero mi dice di fermarmi e non mi fa passare da quella strada. Poi prima di coricarsi ha la fissa del telefonino che deve bloccare, sbloccare, bloccare, sbloccare, spegnere, riaccendere e poi di nuovo spegnere”. Non solo: “Su WhatsApp abbiamo una foto, ma lei è convinta che se io la cambio o lei la cambia porta sfortuna. Queste cose mi mettono ansia e mi fanno arrabbiare”.

Federico dice che Floriana “fa la vita di una sposata da 50 anni” e poi entra anche nei dettagli più intimi: “Usciamo una volta a settimana. Facciamo l’amore due volte a settimana alle 9 di sera. Non esiste farlo di pomeriggio. Si trucca una volta a settimana quando va da sua sorella. Anche nell’intimità ci sono problemi: si trascura. Si presenta con il pigiama in pile, i calzini di lana. Con la mia ex lo facevamo più volte in una settimana”.