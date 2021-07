La dodicesima edizione del reality show Grande Fratello è stata quella che ha segnato il secondo caldo egli ascolti dopo la quinta, arrivando ai minimi storici del reality show, tanto che in corso d’opera gli autori hanno deciso di far rientrare tre ec concorrenti delle passate edizioni: Cristina Del Basso, Patrick Ray Pugliese e Ferdinando Giordano.

L’edizione numero 12 è andata in onda dal 24 ottobre 2011 al 1º aprile 2012 su Canale 5, è durata 161 giorni, ed è stata condotta per il settimo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi, affiancata per la quinta e ultima volta da Alfonso Signorini, nel ruolo di opinionista.

A causa degli ascolti il programma ha subito un netto taglio delle puntate, dalle trenta previste alle ventiquattro effettive costringendo gli autori al meccanismo delle doppie eliminazioni in ogni puntata della fase finale. L’edizione è stata vinta da Sabrina Mbarek, poi scomparsa dal mondo dello spettacolo.





Tra i concorrenti c’era anche Floriana Messina, che prima del suo ingresso nella casa si presentò autodefinendosi come “seduttrice per antonomasia con un pessimo carattere”. “Gli uomini non mi resistono, li imbambolo, mentre le donne le oscuro. Devono morire per me, fare tutto quello che voglio, e tenermi testa, io li tratto malissimo“, aveva dichiarato.

In questi anni Floriana Messina, classe 1989, ha subito un vero e proprio cambiamento e sicuramente è anche merito della chirurgia estetica. L’ex gieffina ha raccontato di aver cambiato il suo stile div vita, dedicando molte ore alla cura del corpo ma di aver rifatto anche il seno.