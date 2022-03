Diciotto anni dopo Floriana Secondi torna in un reality: è stata una delle vincitrici del Grande Fratello e dopo tanto tempo torna a misurarsi con l’avventura e l’adrenalina da reality, dallo sguardo della telecamera sempre puntato addosso. In passato ha più volte ammesso di essere la concorrente perfetta per un reality del genere dal momento che si è detta capace di resistere alla fame e alla sete, dichiarando di aver digiunato per 10 giorni.

Nel video di presentazione Floriana ha già espresso la sua prima antipatia per Carmen Di Pietro. Colpa di un dissapore nato in uno studio televisivo e mai chiarito. “Prima o poi ci litigo qui”, ha ammesso dunque la Secondi, che si è poi espressa anche sugli uomini. “Io sono fidanzata felicemente da otto anni, però se c’è un bell’uomo io guardo, inizio a sudare…”. Floriana è fidanzata con Angelo, un architetto e non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo, e ha un figlio, Domiziano, avuto nel 2008.





L’avventura di Floriana in Honduras è iniziata con un imprevisto. Proprio nella tana dei serpenti de ‘L’Isola dei Famosi’, Floriana Secondi ha avuto un incontro ravvicinato con un serpente ed è parsa decisamente terrorizzata. Alvin ha infatti riferito al pubblico e alla padrona di casa: “La tana dei serpenti ha già colpito, ci sono le prime insidie. Floriana Secondi è saltata alla vista del serpente”. Inevitabilmente c’è stata tanta paura da parte della concorrente, che ora dovrà rendersi conto che la presenza dei serpenti sarà praticamente una costante in Honduras.

Tuttavia Floriana ha fatto sin da subito capire di essere pronta a tutto e di essersi preparata sia mentalmente che fisicamente all’Isola dei Famosi. Infatti ha sfoggiato un fisico al top con addominali in bella vista. La bionda romana nella clip di presentazione racconta: “Sono cambiata moltissimo, l’unica cosa che non è cambiata è la lealtà, il mio essere sopra le righe, molto coatta. Il più grande cambiamento è stato diventare mamma: vorrei dimostrare a mio figlio di che pasta sono fatta. Sono una grande guerriera: un’amazzone”.

In Honduras si mette subito alla prova. Bicipiti in mostra e addominali con la tartaruga: Floriana non ha paura di nulla. Il destino le ha riservato come compagno d’avventura Antonio Zequila, con cui dovrà fare coppia e a cui è stata legata: dovrà rimanere così almeno fino alla prossima puntata, quella di giovedì 24 marzo. Durante la prova leader ha cercato di sconfiggere i Rodriguez (padre e figlio), ma alla fine si è arresa, finendo in nomination.