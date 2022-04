“Sapevamo sarebbe successo”. Flavio Insinna, tutto nero su bianco: la notizia lo ha raggiunto poco fa

Flavio Insinna, la notizia non è delle migliori. Una puntata speciale quella andata in onda su Rai Uno. Infatti l’appuntamento con in prima in prima serata sabato 2 aprile è stata dedicata al popolo ucraino: “L’Eredità – Una sera insieme”, questo il titolo all’insegna della beneficenza e della solidarietà. In gara ben 7 concorrenti speciali: Orietta Berti, Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli.

Il pubblico italiano ha avuto modo tramite il numero 45525 con un semplice SMS dal telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa a effettuare le donazioni per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico, iniziativa promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF.





Una puntata speciale, decisamente, che ha però dovuto fare i conti con un colosso del piccolo schermo, ovvero Amici 21 di Maria De Filippi. Una sfida di ascolti che ne ha viste di belle. Infatti per Amici di Maria De Filippi il record riavvolge il nastro alla serata di debutto del serale, conquistando ben 4.5 milioni di utenti pari a 24.9% di share.

Per quanto riguarda L’Eredità – Una Sera Insieme, convinti 2.9 milioni di spettatori pari a 15.6% di share. Per quanto riguarda il resto della programmazione in onda il 2 aprile, su Rai Due FBI ha raccolto 1.180.000 spettatori (5.2%) mentre F.B.I. International ne ha avuti 954.000 (4.6%).

A seguire, su Rai Tre Quinta Dimensione – Il Futuro è già qui ha tenuto compagnia a 886.000 spettatori (4.4%), su Italia 1 Freedom presenta: viaggio tra fede e mistero ha ottenuto la presenza di 808.000 spettatori (4.9%).

Su Rete4: Il film Nati con la camicia è stato visto da 1.171.000 spettatori (5.7%), mentre su La 7 In Onda – Prima Serata ha catturato l’attenzione di 716.000 spettatori (3.2%). E ancora su Tv 8 Prospettive di un delitto ha coinvolto 471.000 spettatori (2.2%), mentre sul Nove Ucraina – Nel Cuore della Battaglia ha raccolto di fronte al piccolo schermo 192.000 spettatori (0.9%).