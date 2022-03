Non è una che ai reality dura molto, anzi. Parliamo di Flavia Vento, impegnata da qualche giorno a La pupa e il secchione. Per chi non lo ricorda, la Vento a La Fattoria è durata 6 giorni, a L’Isola dei Famosi 2 settimane, a L’Isola dei Famosi All Star 7 giorni e al GF Vip 24 ore. Insomma, la showgirl romana è senza dubbio una delle favorite ad uscire da questo ennesimo reality show. Però dobbiamo dirlo, a La Pupa e il Secchione Show, ha superato il traguardo delle 24 ore.

Ma attenzione, perché per un poco ha rischiato di battere il record stabilito al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Attenzione! È successo tutto durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5. La padrona di casa Barbara D’Urso, conduttrice anche della Pupa e il Secchione, ha scoperto in diretta che Flavia Vento ha minacciato di andarsene. È capitato mentre Carmelita parlava proprio del reality in questione, un autore le ha comunicato le novità su Flavia: “Lei mi ha promesso che questa volta non lascerà il reality. Perché voi sapete che lei abbandona tutti i reality ai quali partecipa. Io non so però stanotte cosa è successo”.

“Cosa? Aspettate che mi stanno parlando. Come è andata via?! No è andata via davvero? No vi prego non mi date queste notizie choc perché ne ho avute anche troppe. Ah voleva andare via ieri notte. Però non è scappata? Ah voleva andarsene, no vabbè ragazzi, non ce la posso fare. Se va via anche Flavia Vento io non so più chi mettere dentro. Si è tranquillizzata? Ma come ‘si spera’? Poi fatemi sapere bene tutto“.





C’è da dire che un una vecchia puntata di Live Non è la d’Urso Flavia Vento aveva confessato di essersi pentita di aver abbandonato i programmi che ha fatto. Ma non solo, ha anche ammesso di aver detto delle falsità a riguardo: “Certo, mi sono tanto pentita di essermi ritirata da praticamente tutti i reality ai quali ho partecipato negli anni”.

E ancora Flavia Vento: “Probabilmente non ho un carattere abbastanza determinato e forte. Posso dire una cosa? Io non ho mai avuto gli attacchi di panico, perché non ne soffro e non ne ho mai sofferto. Ho mentito, ho mentito, ho mentito a tutti, questa è la verità. Come mai me ne sono andata? Per i mosquitos“.