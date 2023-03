Fiocco rosa per nella grande famiglia della tv , nelle scorse ore ha dato alla luce la sua seconda figlia: Evah. La neo mamma al settimo cielo sui social pur raccontando momenti di paura: “Primi attimi di Vita. Una vita che ti mette alla prova ogni secondo, ancor prima nascere. Nn dovevamo conoscerci ieri ma nn sentivo più i tuoi movimenti e mi sono allarmata. Prontamente e saggiamente il mio dott del cuore @dottneristella_ginecologo ha deciso di fare un cesareo d’urgenza, avevi due giri di cordone, uno attorno al collo”.



E ancora: “Con te Evah , che sei la mia seconda figlia arcobaleno un altro sogno si avvera e un altro traguardo con tanta fatica abbiamo raggiunto . La PMA è un percorso stancante e difficile da tutti i punti di vista ma ti può donare un figlio, non vergognatevi mai di quello che state vivendo sarà la vostra forza. La vita e’ meravigliosa e io gliene sono grata”.

Uomini e Donne, nata la seconda figlia di Sarah Nile



Tantissimi i messaggi arrivati per Sarah Nile che nei mesi scorsi aveva mostrato gli effetti della terapia ormonale sul suo corpo raccontando la sua esperienza con un lungo post: “Questa sono io oggi! Un viso scarnito , provato dalla stanchezza e dalla paura che tutto possa finire all’improvviso, gli occhi disidratati,la pelle rovinata dalle macchie che provocano le cure ormonali e troppi chili persi per la nausea costante”.



“Questa immagine deve servire a sensibilizzare tutte quelle persone estranee e nn che fino ad oggi nn sapendo cosa avessi, guardandomi con occhi sbarrati e indiscreti mi hanno detto:” mamma miaaa, ma come sei magra ?!”. Sarah Nile è già mamma di un bimbo, Noah. Sarah Nile è sposata con Pierluigi Monturo, un imprenditore attivo nel settore della ristorazione con diversi locali sparsi tra Italia e Grecia.



Sarah Nile è laureata in massofisioterapia ma nella sua carriera ha lavorato come modella (in Spagna per cinque anni per seguire un amore) e poi come playmate per il primo numero di Playboy Italia. Tra le sue partecipazioni televisive: Uomini e Donne dove è stata corteggiatrice di Giorgio Alfieri, il Grande Fratello nel 2009 – 2010.