La decisione forte di Mediaset sulla conduttrice tv. Come sempre i dirigenti delle varie reti televisive sono al lavoro per dare spazio ai conduttori che possano far alzare gli indici degli ascolti. Amadeus, ad esempio, è stato un colpaccio del Nove dopo tanni anni passati in Rai. Ma ora i suoi ascolti non sono quelli più di prima.

Uno più uno non fa sempre due in un mondo in cui contano le abitudini, come quella di pigiare il solito tasto sul telecomando… Nel frattempo Stefano De Martino si gode il momento di popolarità e successo: grazie a lui “Affari Tuoi” ha conosciuto una nuova fetta di pubblico giovane e i dati Auditel sono ai massimi. Ma adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo alla famosa giornalista e conduttrice passata da La7 a Mediaset.

Leggi anche: “Aiuto, aiuto”. Paura Pomeriggio Cinque, troupe aggredita in strada: arrivano i carabinieri





Myrta Merlino via da Pomeriggio 5? L’indiscrezione dai corridoi Mediaset

In più di un’occasione Myrta Merlino è stata assente a Pomeriggio Cinque. Ebbene il giornalista Giuseppe Candela su Dagospia ha parlato proprio della conduttrice e svelato che il suo comportamento non è piaciuto ai piani alti di Mediaset. E già si parla di sostituti, non solo per queste momentanee assenze, ma anche a lungo termine…

“‘Questo programma non è un albergo’, ha commentato qualcuno a Cologno Monzese – rivela Candela – Le assenze di Myrta Merlino, molto frequenti in questi due anni, hanno creato parecchio stupore ai piani alti…”. Recentemente sono arrivate altre richieste di giorni liberi da parte della conduttrice: “Avrebbe già chiesto la possibilità di assentarsi per due giorni a marzo e dieci giorni ad aprile godendosi la Pasqua, la Pasquetta e il ponte del 25 aprile”.

La conseguenze è una sola: “L’atteggiamento di Merlino non è stato gradito dall’editore e dai vertici dell’azienda che immaginano per lei un futuro lontano dal pomeriggio della rete ammiraglia”. Da tempo si parla di possibili sostituti, ma di certo non c’è ancora nulla. Intanto Myrta è stata ospite a Le Iene dove ha rivelato: “Sono finita nelle sabbie mobili delle fake news. Funziona così: la mia faccia, il mio nome, anche la mia voce rielaborata con l’intelligenza artificiale servono a produrre click. Sono diventata un gancio”.

“Lui al posto di Myrta Merlino”. Rivoluzione a Pomeriggio 5, arriva il volto del Tg5