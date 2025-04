Licia Colò, volto noto della televisione italiana e appassionata divulgatrice di tematiche ambientali, ha aperto il suo cuore nel corso di un’intervista a Verissimo, raccontando un lato più intimo e personale della sua vita. A 62 anni, la conduttrice ha parlato con dolcezza e orgoglio del rapporto con la figlia Liala, nata quando lei aveva 42 anni.

La sua storia è il racconto di un amore nato inaspettatamente e diventato la base di una maternità profondamente voluta: “Io le dico sempre che lei è il frutto dell’amore più bello del mondo perché una donna che non desidera figli, poi si innamora e desidera con tutta se stessa un figlio, credo che quello sia proprio amore”, ha confidato.

Leggi anche: “La più bella di tutti”. Otto anni per la piccola Isabel, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti è diventata una meraviglia





Liala Antonino è la bellissima figlia di Licia Col: la presentazione a Verissimo

Per anni Licia Colò aveva pensato che la maternità non sarebbe mai stata parte della sua vita. Non solo per una scelta consapevole, ma anche a causa di problemi di salute che sembravano precluderle quella possibilità. Eppure, l’incontro con Alessandro Antonino, regista con cui ha condiviso la vita e il lavoro, ha cambiato tutto. “Io non avevo mai desiderato dei figli, pensavo che non avrei potuto averne perché avevo avuto un problema di salute. Di questo devo ringraziare Alessandro, perché poi Liala l’ho desiderata tantissimo”, ha raccontato con emozione. La loro unione è terminata nel marzo 2023, ma il legame, anche professionale, è rimasto: “Noi siamo amici, lavoriamo insieme e ci diciamo sempre tutto quello che pensiamo, litighiamo anche molto e, infatti, a un certo punto, ci prendiamo delle pause”, ha aggiunto con onestà.

Durante l’intervista, la conduttrice ha presentato per la prima volta in televisione la figlia Liala, oggi prossima ai vent’anni. Il nome, svela la Colò, racchiude un significato profondo e simbolico: “Liala ha le prime due lettere di Licia, poi le prime due lettere di Alessandro e infine la A di always”, una scelta che rappresenta l’unione, il passato condiviso e l’idea di un amore eterno. “Dicono tutti che è uguale ad Alessandro”, ha aggiunto con un sorriso, confermando quanto l’ex compagno sia ancora presente nella loro quotidianità.

Ma il racconto si arricchisce ulteriormente quando è Liala a parlare. La giovane, che ha ereditato dalla madre la passione per i viaggi, ha ricordato i tanti momenti vissuti in giro per il mondo da bambina, e ha poi raccontato come, crescendo, abbia sviluppato l’amore per i viaggi in solitaria. “E’ stata la mamma che io vorrei essere per i miei futuri figli. Mi ha insegnato le misure di tutto, il rispetto per se stessi e per gli altri”, ha detto con riconoscenza. E a chi le chiede se sia indipendente, Licia risponde fiera: “Ne sono felice. Credo che il successo di una mamma sia proprio che il figlio abbia le ali grandi per volare”.

Il loro è un rapporto saldo, profondo, fatto di ammirazione reciproca e libertà. Un legame che ha saputo superare le sfide della vita e che oggi si mostra come esempio di maternità vissuta con autenticità e amore. Una storia che ha commosso il pubblico e che rivela, ancora una volta, quanto forte possa essere il potere trasformativo dei sentimenti.