Sanremo 2024, la finale: scaletta, cantanti, ospiti, come si vota

La finale di Sanremo 2024 sarà una emozione anche per Amadeus: è l’ultimo suo Festival ed è ormai ufficiale e noto, ma altrettanto certo è che lascia nella storia della Rai un’altra edizione da record in termini di ascolti. Gli stessi vertici della tv pubblica, con soddisfazione, sottolineano che è stata “una delle migliori pagine della televisione italiana di sempre”. Nella serata di venerdì 9 febbraio, quella dedicata alle cover, gli spettatori sono stati 11.893.000 per uno share del 67,8 per cento, oltre due punti più della stessa serata della scorsa edizione che già è stata un record. Stasera Amadeus è affiancato da un altro mattatore della televisione, Rosario Fiorello (moglie, figlia, vita privata e tutto quello che c’è da sapere su di lui)

Ospiti della serata finale di Sanremo 2024 sono Roberto Bolle, Gigliola Cinquetti per celebrare i sessant’anni di Non ho l’età, ma anche Luca Argentero e Claudio Gioè per presentare la fiction Rai Makari 3. Anche ospiti cantanti: Tedua che torna sul palco galleggiante, mentre in piazza Colombo c’è Tananai.

Oggi si esibiscono tutti i trenta cantanti in gara, in una serata che si attende lunghissima e si protrarrà molto oltre le 2 della notte per conoscere il nome del vincitore e il podio finale. Ma come si decidono il vincitore e la classifica? Attraverso il televoto viene realizzata la classifica generale dei trenta cantanti. I primi cinque di questa classifica vengono riproposti in un nuovo voto con il televoto (34 per cento), giuria della sala stampa, Tv e web (33 per cento) e giuria delle radio (33 per cento).

Ecco la scaletta della serata finale del Festival di Sanremo 2024

Francesco Renga e Nek – “Pazzo di te”

BigMama – “La rabbia non ti basta”

Gazzelle – “Tutto qui”

Dargen D’Amico – “Onda alta”

Il Volo – “Capolavoro”

Loredana Berté – “Pazza”

Negramaro – “Ricominciamo tutto”

Mahmood – “Tuta gold”

Santi Francesi – “L’amore in bocca”

Diodato – “Ti muovi”

Fiorella Mannoia – “Mariposa”

Alessandra Amoroso – “Fino a qui”

Alfa – “Vai!”

Irama – “Tu no”

Ghali – “Casa mia”

Annalisa – “Sinceramente”

Angelina Mango – “La noia”

Geolier – “I p’ me, tu p’ te”

Emma – “Apnea”

Il Tre – “Fragili”

Ricchi e Poveri – “Ma non tutta la vita”

The Kolors – “Un ragazzo una ragazza”

Maninni – “Spettacolare”

La Sad – “Autodistruttivo”

Mr.Rain – “Due altalene”

Fred De Palma – “Il cielo non ci vuole”

Sangiovanni – “Finiscimi”

Clara – “Diamanti grezzi”

Bnkr44 – “Governo Punk”

Rose Villain – “Click boom!”