“Se ne va un pezzo di storia”. Spettacolo italiano in lutto, addio dopo una vita tra tv, radio e cinema

Cinema italiano in lutto per la scomparsa di una delle grandi firme del teatro italiano che ha fatto il giro di tutto il mondo. Nella sua lunga carriera ha diretto opere di prosa, liriche, musical e operette ed è stato premiato anche con l’Ambrogino d’oro.

L’ultimo saluto è stato pubblicato lunedì 7 febbraio sul suo profilo Facebook. “(Buon)giorno a tutti. Questo è il mio ultimo saluto – seppur per interposta nipote Giulia (considerate lei responsabile della scelta delle parole!) non sono più con voi su questa terra, l’ho lasciata in silenzio e serenità, credetemi. Starò bene, i miei gatti staranno bene”, si legge sul suo account social.

Si è spento nella notte a Milano Filippo Crivelli, a marzo avrebbe compiuto 93 anni e a luglio. Agli inizi Pippo Crivelli si forma come assistente di Tatiana Pavlova e Franco Zeffirelli conoscendo da vicino Maria Callas e Renata Tebaldi e ha lavorato in teatro con i grandissimi maestri Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni. Ha firmato regie importanti per rappresentazioni dei più importanti teatri italiani come il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Carlo Felice di Genova, il Teatro Comunale di Firenze, La Fenice di Venezia ma anche all’estero ad Amsterdam, Parigi, Chicago, Santiago Cile, Buenos Aires e molti altri.





Un inizio “privilegiatissimo – ha detto in una intervista ad Anna Crespi – Sono stato introdotto nel posto giusto, e mentre lavoravo in palcoscenico vedevo in platea Victor De Sabata con Arturo Toscanini, Wally Toscanini con Orio Vergani, e tanti altri personaggi attenti a seguire le prove”. La sua prima regia d’opera è stata la Boheme al Carlo Felice di Genova nel 1958, la prima alla Scala La finta giardinera nel 1970, ma il suo lavoro è andato in scena in tutti i più grandi teatri del mondo”.

Ha lavorato con Maria Callas, con Renata Tebaldi, con Alfredo Kraus, Di Stefano, con Valentina Cortese, che gli fece conoscere Giorgio Strehler, e persino con Renato Guttuso e ha lavorato anche in televisione per la realizzazione di molti programmi e spettacoli musicali.

“Direzione, artisti, lavoratori piangono la scomparsa di Filippo Crivelli. – si legge nel comunicato del Teatro La Scala – Pippo, come lo chiamavamo tutti, ha incarnato con intelligenza, ironia, tenerezza e perfidia i mille volti del Teatro milanese del secondo Novecento esplorando mondi e intrecciando linguaggi, dall’opera al balletto alla canzone e alla prosa sui palcoscenici di teatri grandi e piccolissimi ma anche alla televisione e alla radio. Con lui Milano e tutto il teatro italiano perdono un protagonista e un testimone di inesauribile curiosità e malinconica allegria”.