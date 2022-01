“C’è la conferma”. Bomba su Filippo Bisciglia: notizia più bella non poteva esserci

I suoi fan volevano probabilmente sentire solamente questa notizia e non avrebbero accettato altre comunicazioni. Certo, al momento manca solo l’ufficialità, ma i seguaci di Filippo Bisciglia possono cominciare a preparare lo champagne, infatti molto presto potrebbero festeggiare la grandiosa notizia in maniera certa. Si aspettano anche alcune sue dichiarazioni, ma sta di fatto che le ultime indiscrezioni sono decisamente molto forti e fanno davvero sognare a occhi aperti.

Parlando di Filippo Bisciglia, si era paventata la possibilità di una sua partecipazione al ‘GF Vip’. A svelare come stanno davvero le cose, e sulla possibile presenza nel reality show, ci ha pensato la compagna Pamela Camassa. Intervistata da SuperGuidaTv, ha ammesso: “Filippo è un tipo molto espansivo e lo vedrei bene nei panni opinionista. Come concorrente aveva già partecipato al Grande Fratello e ora come ora, considerando la crescita professionale, sarebbe divertente vederlo nella veste di opinionista”.

Come ben sapete Filippo Bisciglia da anni è il conduttore di ‘Temptation Island’, ma gli ultimi rumor hanno fatto riferimento ad una possibile cancellazione del programma televisivo. Infatti, è in arrivo la nuova trasmissione targata Maria De Filippi che si intitola ‘Ultima Fermata’. Quest’ultima comunque dovrebbe andare in onda a partire dal prossimo mese di marzo. E ‘Temptation’? Ecco che ‘Tv Blog’ ha scoperto in anteprima una notizia che può davvero cambiare tutto radicalmente.





Un utente ha chiesto alla pagina Instagram di ‘Tv Blog’ se ci sarà la nuova edizione di ‘Temptation Island’. Ed ecco che è spuntata fuori una risposta che riempie sicuramente di gioia Filippo Bisciglia. Il quesito è stato precisamente: “Ci sarà Temptation quest’estate su Canale 5?”. Ed è stato scritto: “Sì”. Quindi, ‘Ultima Fermata’ non dovrebbe causare l’eliminazione del reality estivo Mediaset. Non resta adesso che attendere un comunicato stampa ufficiale da parte dei vertici del ‘Biscione’.

Filippo Bisciglia, oltre a condurre ‘Temptation Island’, è stato concorrente di ‘Amici Celebrities’ nel 2019 e concorrente di ‘Tale e Quale Show – Il torneo’ nel 2018. A livello privato è legato con Pamela Camassa, mentre in passato è stato fidanzato con Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano recentemente diventata mamma. E ora per lui la notizia più bella che ci sia.