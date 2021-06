“Siamo con te!”. Filippo Bisciglia, tutti preoccupati. Per il re di Temptation Island è un “momento difficile”

C’è tanta preoccupazione intorno a Filippo Bisciglia, dopo il suo ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il conduttore televisivo di ‘Temptation Island’ è quasi pronto ad apparire in tv per questa nuova avventura con il reality show, ma sta vivendo un momento molto difficile. Come ha fatto intuire online, una persona a lui vicinissima non sarebbe in buone condizioni di salute e si starebbe dunque allarmando non poco. Ha specificato di aver fatto un’eccezione, visto che non parla mai di sé.

Soltanto alcune ore fa era tornato a parlare del programma: “Ci saranno delle problematiche particolari in questa edizione. Le differenze di età ci sono sempre state e fanno parlate tanto. Ma non era mai successo che una donna stesse con un ragazzo di 20 anni più giovane. Farà parecchio discutere. La gelosia è all’ordine del giorno. Filippo Bisciglia ha fatto riferimento alla coppia formata da Valentina e Tommaso: “Sono Valentina e ho quasi 40 anni. Da un anno sto con Tommaso. Lui ha 19 anni meno di me. Il nostro è un incastro perfetto”.

Il riservatissimo Filippo Bisciglia non è riuscito a tenersi per sé questa notizia non bella, che riguarda il padre, e ha voluto scrivere un commovente post su Instagram. Lo stesso è anche stato corredato da una meravigliosa immagine: “Mi avete insegnato a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa…Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme…Papà ti amo. P.S.: non amo parlare di cose private, questa volta l’ho fatto per farti una dedica pubblicamente”.





Quindi, è successo qualcosa di negativo nei confronti del padre di Filippo Bisciglia, ma non ha fornito ulteriori elementi sul fatto in questione. I fan però non hanno perso nemmeno un minuto e hanno fatto pervenire dei messaggi struggenti: “Tutto il mio sostegno”, “Forza forza”, “Belli, Filippo che ricordi. Quante volte ti ho tenuto in braccio”, “Tanta forza al tuo papà”, “Ci sono appena passata con mia mamma, forza”. E ancora: “Buona vita”, “Spero che vada tutto alla grande”, “Coraggio Filippo”.

Su ‘Temptation Island’ Filippo Bisciglia ha commentato nella giornata del 22 giugno: “Per me un momento forte è quando le coppie sbarcano nel villaggio. Non lo immaginano ma io sono il più emozionato perché dopo aver studiato e scoperto tutto di loro me li ritrovo davanti per la prima volta”. Tra le tematiche che verranno trattate a Temptation Island 2021 ci sarà la differenza d’età.