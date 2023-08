Clamorosa indiscrezione circola nei corridoi Mediaset, Temptation Island Winter potrebbe non essere guidato da Filippo Bisciglia. Un clamoroso cambio della guardia che sarebbe stato deciso da Maria De Filippi che al suo posto avrebbe scelto un pezzo da novanta. Temptation Island Winter è stata una vera e propria novità nella presentazione dei Palinsesti 2023/2024 di Mediaset. Raffaella ha dichiarato “Sicuramente è un programma estivo. È come dire quando vado a mare e vado sempre in quello stabilimento”.

>“Finalmente il volto di Cesare”. Aurora Ramazzotti lo fa vedere per la prima volta. Incredibile la somiglianza

“Non so se sarà la stessa cosa, con quelle stesse persone, portarle da un’altra parte”. Di Filippo Bisciglia neppure l’ombra ma la notizia della sua esclusione fa discutere e non poco. Sono tantissimi i messaggi arrivati in questi giorni che chiedono che sia lui a condurre il programma ma pare proprio che la decisione sia stata presa.





Ilary Blasi in lizza per condurre Temptation Island winter

Secondo quanto rivelato da Dagospia, invece, sarebbe Lorella Cuccarini la presentatrice in pole per la conduzione della versione invernale del reality dei sentimenti. Ma ora arriva una nuova e più pesante indiscrezione. Nonostante non sia stata inserita nei palinsesti invernali, pare che Ilary Blasi sia in lizza per condurre il programma. A lanciare la bomba è il settimanale Nuovo tv. Ilary Blasi per ora non commenta.

Ilary è presa da ben altro. La battaglia legale contro l’ex marito Francesco Totti sembra essere giunta a una tregua, ma negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di una presunta crisi tra Ilary e il nuovo fidanzato Bastian, assente nel corso della vacanza che Ilary si è concessa in Sardegna. Un indizio che ha dunque suscitato non poche sospetti nei fan a cui si è poi aggiunta l’indiscrezione diffusa sul sito Tag24.

A parlare di recente sarebbe stata una fonte vicina alla presentatrice Mediaset. Stando a quanto appreso sul sito, sarebbe stata Ilary a chiedere a Bastian una pausa di riflessione per schiarirsi le idee e cercare di capire se la loro storia possa realmente continuare o meno. Ovviamente la notizia è rimasta sospesa tra le svariate ipotesi sul caso, senza per questo andare incontro a una conferma effettiva.