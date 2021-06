Filippo Bisciglia, il timoniere più gettonato del bollente reality Temptation Island, in una intervista rilasciata al magazine Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato alcuni segreti inerenti alla sua vita privata, facendo addirittura un appello a una donna del mistero.

Bisciglia, che oggi è innamoratissimo al fianco della modella Pamela Camassa, una storia, la loro, che dura dal 2007, ha raccontato una cosa accaduta e a cui vorrebbe porre rimedio. Con Temptation Island alle porte, il conduttore ha trovato il tempo di raccontarsi inaspettatamente.

Il pensiero di Filippo Bisciglia è andato alla sua prima fidanzata, la “bellissima Annalisa“, come l’ha definita lo stesso conduttore romano. Ai tempi aveva 17 anni: con Annalisa visse una bellissima storia lunga tre anni. Il loro amore adolescenziale nacque in discoteca, un pomeriggio, sulla pista da ballo, e fu Annalisa a decidere di porre la parola fine dopo tre anni. “Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita”, spiega Filippo.





Da qui l’appello: “Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”. Solo qualche giorno fa il tristissimo annuncio di Filippo Bisciglia, un commovente post su Instagram: “Mi possiedi a lottare, a non mollare mai, a mettere il cuore in tutto ciò che si fa…Ora è con la stessa determinazione che dovremo affrontare questo momento difficile insieme…Papà ti amo. P.S.”