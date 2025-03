Affari Tuoi, scatta la rivolta social contro il concorrente. Quando fai successo, si sa, ci sono onori e oneri. E così, con tanti spettatori al seguito, Stefano De Martino e il suo entourage si trovano ora ad affrontare una vera e propria mobilitazione contro quanto avvenuto nella puntata di ieri, domenica 9 marzo.

A giocare è arrivato Andrea, di professione chef. Il concorrente gioca per il Molise con il numero 4 ed è accompagnato dalla compagna Francesca. In fase di presentazione, prima della partita, Stefano De Martino spiega che Andrea “è un figlio d’arte”. “Sì, mio padre è cuoco – chiarisce lui – ma ho iniziato pulendo il pesce”. Risposta che sorprende il pubblico e il conduttore di rimando replica “Va beh, da qualche parte bisogna pure iniziare”.

La partita di Andrea e la reazione del pubblico

Il concorrente del Molise parte con un pacco bassissimo, contenente soli 200 euro. Poi, però, ha accettato l’offerta del dottore, che gli aveva proposto un cambio con il pacco numero 3. Una scelta che si è rivelata clamorosa: all’interno ci sono infatti 100mila euro. Decisivo è stato l’intervento della compagna di Andrea: “Per me ci sono centomila, io sono giocatrice, abbiamo due bambini piccoli, quindi qualche soldo in più ci fa sempre bene, però un po’ sono di indole una persona che rischia, magari me ne pento”.

Dopo aver rifiutato l’ultima offerta del dottore di 35mila euro, effettivamente Andrea e la compagna si portano a casa 100mila euro. Ma sui social parte la protesta. Tutto è dovuto al fatto che il concorrente sembrerebbe avere un tenore di vita parecchio agiato: “Ho viaggiato tantissimo, Giappone, America, Uzbekistan” ha raccontato lui. E la gente protesta.

vedere gente che ha già i soldi vincere 100.000€….. boh #affarituoi pic.twitter.com/OtPH40lZcQ — hecate (@hstylesisjagger) March 9, 2025

Alcuni telespettatori si sono lamentati del fatto che a vincere una somma così importante sia un concorrente già benestante o comunque proveniente da una famiglia facoltosa: “Vedere gente che ha già i soldi vincere 100.000€….. boh”, ha commentato ad esempio un utente su X.

