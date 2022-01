Amadeus presenta l’edizione numero 72 del Festival di Sanremo. Il direttore artistico parla alla vigilia della prima puntata che andrà in onda martedì 1 febbraio dal teatro Ariston. “Desidero sia il Festival della gioia”, ha esordito Amadeus, che ha poi risposto alla raffica delle domande dei giornalisti. Confermati i vari ospiti che si alterneranno nel corso delle serate: il giorno di apertura i Maneskin e i Meduza, Checco Zalone show mercoledì e ancora Laura Pausini, Cesare Cremonini (ospite al giovedì) e in finale Orietta Berti con Fabio Rovazzi.

Ci sarà anche Fiorello, Amadeus non può che essere felice. “Se venti anni fa avessi pensato di chiedere a Fiorello di stare con me nei miei tre Sanremo, non ci avrei mai creduto. L’ho stressato ad agosto dalle vacanze fatte insieme, ma fino alla settimana scorsa ero quasi convinto che non venisse. Ieri mi ha fatto una sorpresa. Ci sentiamo tutti i giorni, ma non mi aveva detto niente: ‘Cornutazzo, potevo mai lasciarti da solo?‘, mi ha detto. So che ci sarà domani, ma poi non so niente”.

Amadeus ha confermato i volti delle fiction più amate di Rai1, Luca Argentero, Raoul Bova, Anna Valle, Claudio Gioè, Gaia Girace e Margherita Mazzucco. Poi rispondendo a una domanda sull’eventualità che la Rai abbia predisposto un piano di riserva nel caso in cui il direttore artistico possa contagiarsi, Amadeus risponde: “Non c’è un piano B: se mi prendo il Covid restate qua con me finché non guarisco”.





Nel frattempo l’Ansa fa sapere che Matteo Berrettini sarà super ospite di Sanremo 2022. Il tennista romano è in viaggio verso la cittadina ligure e dove martedì 1 febbraio inizierà la 72esima edizione del Festival. Berrettini, unico italiano nella storia ad aver disputato la finale di Wimbledon, è reduce dalla semifinale dell’Australian Open dove è stato battuto da Rafa Nadal.

Per Matteo Berrettini è stato un anno fantastico: ha conquistato il torneo del Queen’s sull’erba e poche settimane dopo la finale a Wimbledon, uno degli Slam e il più importante torneo di tennis sull’erba. In quella occasione fu battuto da Novak Djokovic ma riuscì a strappargli il primo set. Poi ha conquistato le Atp Finals che si sono disputate a Torino. Lo ha bloccato un infortunio mentre giocava il primo match. Quindi di recente la partecipazione agli Australian Open, il primo grande torneo del 2022. Ha giocato benissimo, ma in semifinale si è dovuto arrendere alla superiorità di Rafa Nadal.