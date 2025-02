Sanremo 2025, la diretta della terza serata: cantanti, conduttori, ospiti e sorprese

Il Festival di Sanremo 2025 continua a registrare numeri da capogiro. La seconda serata ha confermato l’enorme interesse del pubblico, con 11.700.000 spettatori e uno share del 64,5 per cento, secondo i dati della total audience rilasciati da Auditel.

Il confronto con le edizioni passate non è immediato, dato che solo dallo scorso anno si è iniziato a considerare anche la fruizione non lineare (streaming e on-demand). Tuttavia, guardando al dato televisivo del 2024, la seconda serata aveva ottenuto 10.361.000 spettatori e il 60,1 per cento di share, segnando quindi un notevole incremento in questa edizione.

Sanremo 2025: tutti i cantanti in gara, canzoni, ospiti, programma serate, duetti, co-conduttori con Carlo Conti

Qui tutti i cantanti di Sanremo 2025: chi sono, le loro vite, le loro storie, età, tutte le curiosità e le informazioni su di loro

Carlo Conti: età, altezza, peso, chi è la moglie nello spettacolo, figli, carriera e vita privata

Festival di Sanremo 2025, la diretta della terza serata di giovedì 13 febbraio

Con la terza serata il festival entra nel vivo e segue lo stesso schema della seconda: sul palco si esibiscono i 14 artisti che non hanno cantato il giorno prima, mentre la classifica provvisoria viene aggiornata grazie ai voti del Televoto e della Giuria radio. La tensione è alta, perché a fine puntata verranno annunciati i cinque artisti più votati, dando una nuova svolta alla competizione.





L'appuntamento con #PrimaFestival segna il 40,2% di share con 9 milioni di spettatori.

Il #DopoFestival ottiene il 56,6% di share con 2,4 milioni di spettatori.#AscoltiTv pic.twitter.com/Fw0dGFk02L — Rai (@Raiofficialnews) February 13, 2025

Uno dei colpi di scena della seconda serata è stato l’ingresso di Fedez tra i primi cinque, scalzando Brunori Sas, che non si era esibito. Stasera il cantautore calabrese torna sul palco ed è interessante vedere come cambieranno le preferenze del pubblico e delle giurie.

Gli ospiti internazionali più attesi sono i leggendari Duran Duran per regalare un momento di nostalgia e adrenalina al pubblico. Un momento speciale è dedicato a Iva Zanicchi, che riceverà il Premio alla Carriera, un riconoscimento al suo straordinario contributo alla musica italiana.

A completare la serata, tre donne del mondo dello spettacolo con personalità e carisma da vendere: le co-conduttrici di questa serata sono Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa, pronte a portare un mix di eleganza, ironia ed energia.

Terza serata Sanremo 2025, l’ordine di esibizione dei 14 cantanti

Clara – Febbre

Brunori Sas – L’albero delle noci

Sarah Toscano – Amarcord

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

Joan Thiele – Eco

Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola

Noemi – Se t’innamori muori

Olly – Balorda nostalgia

Coma_Cose – Cuoricini

Modà – Non ti dimentico

Tony Effe – Damme ‘na mano

Irama – Lentamente

Francesco Gabbani – Viva la vita

Gaia – Chiamo io chiami tu