Festival di Sanremo 2024, si parte. Trenta cantanti in gara per quello che sarà l’ultima edizione condotta da Amadeus. Dopo cinque anni e ascolti record il conduttore ha fatto sapere che nel 2025 non sarà sul palco dell’Ariston. Sono tante le novità previste, a cominciare dai nomi che nei prossimi giorni accompagneranno Amadeus che, per la prima puntata, ha scelto di avere al suo fianco il vincitore della scorsa edizione: Marco Mengoni. Domani toccherà a Giorgia, quindi Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e, per la finale, Fiorello. Il super ospite, giovedì 8, sarà invece Russel Crowe.

Durante la prima puntata si esibiranno tutti gli artisti in gara. La prima sarà Clara, vincitrice di Sanremo giovani con il brano Boulevard. La scaletta poi prevede: Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango. E ancora: Il Volo, BigMama, I Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Francesco Renga, Mr Rain, bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre.





Festival di Sanremo 2024, la diretta della prima puntata

Marco Mengoni ha aperto il festival di Sanremo. È entrato solo sul palco dell’Ariston ed ha annunciato l’apertura dell’edizione numero 74esima edizione. Il cantante di Ronciglione, vincitore dell’edizione dello scorso anno quest’anno sarà il conduttore. Poi è stata la volta di Amadeus di entrare in scena. Il conduttore, arrivato alla sua quinta conduzione, si è lasciato andare ad un fuori programma.

Prima di entrare si è fatto il segno della croce, un gesto che sicuro farà parlare domani. Poi si è diretto verso il pubblico dove, in prima fila, c’erano moglie e figlio. Amadeus prima ha baciato Giovanna, sua compagna e sempre al suo fianco, poi il figlio. Quindi ha aperto le danze.

La prima a salire sul palco è stata Clara. Poi è toccato ad una vecchia conoscenza del Festival di Sanremo, Sangiovanni, alla sua seconda partecipazione da concorrente. Lo scorso anno aveva partecipato ad un duetto con Gianni Morandi.

Zlatan Ibrahimovic ospite a sorpresa

L’ex calciatore del Milan ha fatto il suo ingresso al teatro Ariston. Un ingresso a sopresa. A quanto pare, infatti, non c’era notizia della presenza di Zlatan Ibrahimovic. Il pubblico di Sanremo applaude divertito.

Fiorella Mannoia incanta, il testo e il significato di Mariposa

Standig ovation per Fiorella Mannoia con la sua Mariposa. Di seguito il testo: Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!

A RaiPlay Fiorella Mannoia ha raccontato come: “Il titolo vuol dire farfalla, vorrei che il pubblico la ascoltasse con attenzione. Anche se quello che abbiamo intorno sembra dirci altro, io sono ancora convinta che la vita sia perfetta, siamo noi che la sporchiamo“

Si riprende dopo una piccola pausa: tocca ai Negramaro ed è subito boom!

La band salentina torna sul palco dell’Ariston accolta da Amadeus. La canzone, scritta dal frontman Giuliano Sangiorgi, è intitolata “Ricominciamo tutto”. Oltre che per il testo i Negramaro si fanno apprezzare anche per il look: per la loro prima serata hanno scelto un total black. Il ritmo è quello giusto, l’interpretazione perfetta e il pubblico se ne accorge. Senza effetti speciali e colpi di teatro i Negramaro conquistano tutti. Promossi a pieni voti sul campo (si meritano un bel 7,5) e sui social. Tra gli altri artisti in campo delude Clara (5), ancora di più Sangiovanni (4).

Fiorello irrompe al Festival di Sanremo

Dopo l’esibizione dei Negroamaro arriva Fiorello. Annunciato da Amadeus il conduttore si è presentato con tuba in testa a suon di musica. Fiorello ha steso un stiscione con scritto: “Ama, pensati libero… è l’ultimo” e non ha risparmiato frecciate agli ospiti in studio. Amadeus dice: “Fino a sabato Fiorello starà fuori dal teatro, gli è vietato entrare in platea”.

Amadeus ricorda Giovanbattista Cutolo, morto a 24 anni. Il ricordo della mamma

“Buonasera a tutti e grazie, amore mio, ti ricordi quando l’anno scorso dovevi suonare all’orchestra polifonica di Sanremo e ti chiesi di venire e tu mi dicesti, mamma ma sei pazza il bamboccio con la mammina appresso. Mi dicevi che Sanremo sembrava Napoli, ma con la scintilla francese e dicevi che se proprio ti fossi trasferito, avresti scelto Sanremo. Ti ricordi quando guardavi il tuo maestro Luca, suonare qui a Sanremo quel giorno è arrivato, perché pratichi la gentilezza intorno a te, a differenza di chi ti ha strappato barbaramente alla vita, proprio l’amore è al contrario della morte tu vivi attraverso la musica che amavi, perché tutta Italia sta ascoltando la tua musica, la musica del maestro Giovanbattista Cutolo“

“Non parlarne è suicidio”. La Sad, il significato dei cartelli apparsi durante l’esibizione

La loro esibizione non passerà alla storia del Festival di Sanremo, ma il gruppo La Sad farà parlare e molto. Mentre cantavano le ultime note della loro canzone sul palco sono entrati tre ragazzi con altrettanti cartelli in mano. Un di questi riportava il nome e l’età, 16 anni, e la scritta “non parlarne è un suicidio”. Un modo per sensibilizzare al tema del suicidio. Da anni accanto al Telefono Amico, i tre giovani hanno voluto portare sul palco dell’Ariston un messaggio importante. Telefono Amico riceve oltre 100mila richieste di aiuto ogni anno. Grazie ai volontari offre in maniera gratuito sostegno a chi si trova a vivere un momento difficile delle propria esistenza.

È il turno di Mahmood, due volte vincitore del Festival di Sanremo

Promossa l’esibizione di Mahmood, il due volte vincitore del Festival di Sanremo arriva sul palco presentato da Amadeus e Marco Mengoni. Stile totalmente nuovo rispetto al passato, la sua esibizione strappa applausi in platea.

Fiorella Mannoia, svelato il motivo per cui si è esibita a piedi nudi

Accolta da un fiume di applausi Fiorella Mannoia si candida in maniera autorevole per la vittoria finale. La sua canzone “Mariposa” ha conquistato tutti. Testo profondo, voce piena, Fiorella ha però colpito anche per un’altra ragione: si è presentata sul palco dell’Ariston a piedi nudi. Il motivo? Sono due, il primo è legato proprio al testo della canzone: “Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro, con le scarpe e a piedi nudi, nel deserto e anche nel fango”. Il secondo è legato al suo modo di essere: un gesto simbolico per chi ha sempre cantato la libertà e l’indipendenza.