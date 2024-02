Festival di Sanremo 2024, si parte. Trenta cantanti in gara per quello che sarà l’ultima edizione condotta da Amadeus. Dopo cinque anni e ascolti record il conduttore ha fatto sapere che nel 2025 non sarà sul palco dell’Ariston. Sono tante le novità previste, a cominciare dai nomi che nei prossimi giorni accompagneranno Amadeus che, per la prima puntata, ha scelto di avere al suo fianco il vincitore della scorsa edizione: Marco Mengoni. Domani toccherà a Giorgia, quindi Lorella Cuccarini, Teresa Mannino e, per la finale, Fiorello. Il super ospite, giovedì 8, sarà invece Russel Crowe.

Durante la prima puntata si esibiranno tutti gli artisti in gara. La prima sarà Clara, vincitrice di Sanremo giovani con il brano Boulevard. La scaletta poi prevede: Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro, Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango. E ancora: Il Volo, BigMama, I Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Francesco Renga, Mr Rain, bnkr44, Gazzelle, Dargen D’Amico, Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa, Il Tre.





Festival di Sanremo 2024, la diretta della prima puntata

Marco Mengoni ha aperto il festival di Sanremo. È entrato solo sul palco dell’Ariston ed ha annunciato l’apertura dell’edizione numero 74esima edizione. Il cantante di Ronciglione, vincitore dell’edizione dello scorso anno quest’anno sarà il conduttore. Poi è stata la volta di Amadeus di entrare in scena. Il conduttore, arrivato alla sua quinta conduzione, si è lasciato andare ad un fuori programma.

Prima di entrare si è fatto il segno della croce, un gesto che sicuro farà parlare domani. Poi si è diretto verso il pubblico dove, in prima fila, c’erano moglie e figlio. Amadeus prima ha baciato Giovanna, sua compagna e sempre al suo fianco, poi il figlio. Quindi ha aperto le danze.

La prima a salire sul palco è stata Clara. Poi è toccato ad una vecchia conoscenza del Festival di Sanremo, Sangiovanni, alla sua seconda partecipazione da concorrente. Lo scorso anno aveva partecipato ad un duetto con Gianni Morandi.

Zlatan Ibrahimovic ospite a sorpresa

L’ex calciatore del Milan ha fatto il suo ingresso al teatro Ariston. Un ingresso a sopresa. A quanto pare, infatti, non c’era notizia della presenza di Zlatan Ibrahimovic. Il pubblico di Sanremo applaude divertito.

Fiorella Mannoia incanta, il testo e il significato di Mariposa

Standig ovation per Fiorella Mannoia con la sua Mariposa. Di seguito il testo: Sono la strega in cima al rogo

Una farfalla che imbraccia il fucile

Una regina senza trono

Una corona di arancio e di spine

Sono una fiamma tra le onde del mare

Sono una sposa sopra l’altare

Un grido nel silenzio che si perde nell’universo

Sono il coraggio che genera il mondo

Sono uno specchio che si è rotto

Sono l’amore, un canto, il corpo

Un vestito troppo corto

Una voglia un desiderio

Sono le quinte di un palcoscenico

Una città, un impero

Una metà sono l’intero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Ho vissuto in un diario, in un poema e poi in un campo

Ho amato in un bordello e mentito non sai quanto

Sono sincera sono bugiarda

Sono volubile, sono testarda

L’illusione che ti incanta

La risposta e la domanda

Sono la moda, l’amore e il vanto

Sono una madonna e il pianto

Sono stupore e meraviglia,

Sono negazione e orgasmo

Nascosta dietro a un velo

Profonda come un mistero

Sono la terra, sono il cielo

Valgo oro e meno di zero

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

E anche nel buio sono libera, orgogliosa e canto

Sono stata tua e di tutti di nessuno e di nessun altro

Con le scarpe e a piedi nudi

Nel deserto e anche nel fango

Una nessuna centomila

Madre figlia, luna nuova sorella, amica mia Io ti do la mia parola

Ahia ia ia ia ia iai

Ahia ia ia ia ia iai

Mi chiamano con tutti i nomi

Tutti quelli che mi hanno dato

Ma nel profondo sono libera, orgogliosa e canto

Mi chiamano con tutti i nomi

Con tutti quelli che mi hanno dato

E per sempre sarò libera, e orgogliosa canto!

A RaiPlay Fiorella Mannoia ha raccontato come: “Il titolo vuol dire farfalla, vorrei che il pubblico la ascoltasse con attenzione. Anche se quello che abbiamo intorno sembra dirci altro, io sono ancora convinta che la vita sia perfetta, siamo noi che la sporchiamo“