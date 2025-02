Sanremo 2025, diretta della seconda serata: cantanti, conduttori, ospiti, sorprese

Non è esagerato sottolineare che il Festival di Sanremo 2025 è partito col botto, con grande soddisfazione per Carlo Conti. Gli ascolti della prima serata, calcolato sulla audience totale, cioè includendo anche il publbico che ha seguito il Festival da pc, tablet e smartphone, è stato di 12.600.000 spettatori col 65,3 per cento di share. Il confronto con i dati del passato non è semplice, perché i dati fino all’anno scorso sono disponibili solo sul pubblico televisivo. Ma nel 2024 l’ascolto medio della serata d’esordio è stato di 10.561.000 spettatori con il 65,1 per cento. Siamo lì, insomma. Carlo Conti tiene e supera Amadeus.

Festival di Sanremo 2025, la diretta della seconda serata di mercoledì 12 febbraio

Per la seconda serata di sanremo sul palco ci sono tre co-conduttori: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. L’ospite di punta è Damiano David, che torna all’Ariston senza i Maneskin. All’Ariston anche il cast del film Follemente e di due importanti titoli della fiction Rai: la serie Belcanto e Champagne – Peppino di Capri.

La prima serata di #Sanremo2025 registra l'83% di share sul pubblico 15-24 anni.

Raggiunto il picco di share del 72% (all'1.08) e di 17,8 milioni di spettatori (alle 22.02).

Performance social: sono state 52,6 milioni le videoviews (+67% rispetto al 2024).#AscoltiTv @SanremoRai pic.twitter.com/YjXnUxNk3S — Rai (@Raiofficialnews) February 12, 2025

Nella seconda serata, viene inoltre ‘attivato’ il televoto e si vedrà come influirà sulla classifica di cui sono stati annunciati solo i primi cinque (non in ordine): Giorgia, Brunori Sas, Lucio Corsi, Achille Lauro, Simone Cristicchi. Oggi sale sul palco solo metà dei cantanti big che vengono giudicati al 50 per cento dal pubblico a casa e al 50 per cento dalla Giuria delle radio. Prende il via – in apertura di serata – anche la gara delle Nuove proposte con due sfide a eliminazione decise da televoto (34 per cento), radio (33) e stampa (33).





Seconda serata Sanremo 2025, i 15 cantanti che si esibiscono