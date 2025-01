Non sono una coppia ma lui, è evidente, lo vorrebbe tanto: Bernardo Cherubini si è invaghito di Amanda Lecciso al Grande Fratello. Non lo ha nascosto e francamente non riesce neppure a nasconderlo. Alfonso Signorini se ne è accorto subito di questo feeling ma in questi giorni il fratello di Jovanotti si è molto aperto con le altre coinquiline e rivelato di provare un certo interesse.

“Ho un’attrazione, ma riesco a scollegarmi da questa cosa” ha detto a Stefania Orlando. “Lei mi abbraccia leggermente, ma eviterei anche quello. Per me ha un altro significato”, ha aggiunto. La conduttrice ha provato a farlo riflettere, “Non puoi decidere tu”, ma anche ammesso di adorare questo suo “modo adolescenziale di parlare. L’ho trovato molto tenero”.

GF, “Bernardo esagerato con Amanda”

Durante quella conversazione però Bernardo ha anche confessato di aver riflettuto molto su quanto accaduto tra di loro e si è detto dispiaciuto per averla ferita dicendole cose come il fatto di non fidarsi di lei “Sono stato un po’ esagerato”. E poi: “Io voglio entrare nel suo cuore, perché lei è già nel mio. È quello che mi fa provare”.

Il concorrente ha poi parlato di vero colpo di fulmine e si è detto certo che Amanda non provi il suo stesso interesse. E non sa nemmeno se riuscirebbe a essere solo un suo amico, ha concluso visibilmente dispiaciuto. Ma non è finita qui perché Bernardo ha parlato della Lecciso anche con Ilaria e qui si è lasciato ancora più andare. Troppo, secondo molti utenti.

con tutto quello che sentiamo oggi in giro è veramente grave mandare in onda i discorsi di un uomo di sessant’anni chiaramente ossessionato,, fa davvero paura e se all’inizio faceva ridere (spoiler: non lo ha mai fatto) adesso sta diventando un grande problema pic.twitter.com/ejoOwRtjpR — marti (@antjpatica) January 2, 2025

Addirittura, ha confidato, non riesce a dormire se Amanda è al suo fianco: “Pur di non vederla spero che mi addormento prima che arrivi lei sennò non dormo. Se lei arriva prima che sto ancora sveglio non dormo più perché non so che fare”, ha raccontato all’ex Non è la Rai. Il pubblico, come detto, trova davvero esagerato questo atteggiamento. Come se avesse sviluppato “un’ossessione”.