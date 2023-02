Fedez e Rosa Chemical, arriva l’esposto. Un momento che ha diviso in due l’opinione pubblica, quello avvenuto davanti alle telecamere di Sanremo 2023 durante l’esibizione del cantante in gara. Quello che è avvenuto è stato discusso e ridiscusso sotto ogni punto di vista e su più testate giornalistiche, ma oggi sembra che sia arrivata la resa dei conti.

Fedez e Rosa Chemical denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Rifflettori accesi sul ‘caso’ più discusso della 73esima edizione del festival della musica italiana. Toni provocatori e sarcastici quelli da parte del concorrente in gara alla kermesse musicale, ma anche tante conseguenze dopo la scena a cui milioni di italiani hanno assistito.

Fedez e Rosa Chemical denunciati per atti osceni in luogo pubblico: il comunicato ufficiale di Pro Vita

Un bacio sulle labbra scoccato proprio nel bel mezzo del palcoscenico di Sanremo 2023 e un momento che sembra non essere piaciuto neanche alla moglie del rapper, ma non è di Chiara Ferragni che stiamo parlando. Ci stiamo piuttosto riferendo alla denuncia dell’organizzazione Pro Vita, che attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l’esposto per atti osceni in luogo pubblico contro i due artisti. Questo il contenuto della comunicazione.

“È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per atti osceni in luogo pubblico, in seguito a quanto avvenuto nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, sabato 11 febbraio, durante la quale Fedez e Rosa Chemical hanno mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva. Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un’ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale”.

Dal canto loro sia Fedez che Rosa Chemical preferiscono mantenere il silenzio. Solo dopo la kermesse musicale, alcune parole di Rosa Chemical sull’accaduto ai microfoni di Rtl 102.5 a “L’Indignato speciale”: “Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”. Rosa Chemical ha anche sottolineato: “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello”.