Fabrizio Corona non è mai stato tenero con Fedez e Chiara Ferragni e pure stavolta non si è smentito: sul suo canale Telegram ha sganciato una vera e propria bomba che ora rischia di far crollare tutto il palazzo dei Ferragnez. A parte la voce di Corona, va detto, non c’è stata altra conferma né un commento è arrivato dalla coppia da poco uscita dal turbinio mediatico che parlava di un crisi dai tratti irreversibili. Crisi che poi Fedez aveva spiegato cestinandola e raccontando del suo difficile momento legato ad uno stato di salute precario.



“Purtroppo devo partire da quanto mi è stato diagnosticato il tumore. Per quanto privilegiato possa essere è stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato di quanto poco mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento, affidandomi solo a psicofarmaci, fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me”, raccontava.

Leggi anche: “Ho deciso di cambiare”. Fedez, decisione estrema: succede dopo il caos con Chiara Ferragni





Fabrizio Corona, bomba su Fedez: “Una storia con Luis Sal”



E ancora: “Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, agitandomi tanto, dandomi anche effetti collaterali fisici molto forti, fino al punto da provocarmi tic nervosi alla bocca che mi hanno impedito di parlare in maniera libera. Avendomi dato effetti collaterali forti, ho dovuto sospendere senza scalarlo, cosa che solitamente non si fa a meno che non ci siano rischi importanti”.



Le tribolazioni per Fedez non sono però finite, scrive Fabrizio Corona: “Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti ad un bivio: o lei o Luis Sal – si legge -. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due”. Sulla questione omosessualità Fedez era intervenuto qualche settimana fa.



“Allora oggi ho facilitato il lavoro della “giornalista” d’inchiesta di Fuori dal coro che ha contattato tutti i miei amici d’infanzia chiedendo se io sia omosessuale, se ho cose da nascondere. Ecco, cara giornalista, io non sono omosessuale: se lo fossi lo direi, e credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del c***o tipo queste”.