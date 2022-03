“Fedez? Vogliamo dire una cosa”. È Federica Panicucci a parlare della malattia del cantante

Fedez, dopo l’annuncio sulla malattia, grande dimostrazione di affetto da parte di tutti. Le parole del rapper hanno toccato il cuore di molti. Infatti con una serie di storie Fedez ha annunciato di essere malato e di doversi sottoporre a un percorso di cure. “Sono qui per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute. Per fortuna è stato trovato con un grande tempismo. Questo comporta un percorso importante che dovrà fare. Faccio questo video un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose”. E tra gli amici Vip, anche le parole di Federica Panicucci in diretta tv.

“Quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere le storie di altre persone mi ha dato conforto. Se il mio racconto darà conforto anche solo ad una persona che non ha la fortuna di avere tanti affetti, allora questa parentesi avrà la sua utilità. Adesso non trovo un senso a tutto questo”, dice ancora il rapper commosso nelle sue storie di Instagram.

Dopo le parole di Fedez, grande mobilitazione intorno al delicato momento di vita del rapper. Non solo da parte dei fan, ma anche da parte di alcuni colleghi e amici Vip che hanno speso qualche riflessione a riguardo. Tra questi anche Federica Panicucci che ha voluto parlare con i suoi numerosi ospiti della malattia di Fedez proprio nel corso della puntata di Mattino Cinque.





“Questa lunga storia ha colpito tutti noi…E tutti coloro che lo seguono, e credetemi sono milioni di follower…”, sono state le parole della conduttrice che ha poi aggiunto: “Non vogliamo nemmeno approfondire…A noi al momento non interessa indagare…Non ci interessa indagare con morbosità su ciò che sta succedendo a Fedez…”, affrontando con diiscrezione e rispetto il momento delicato che il rapper sta vivendo.

Parole di affetto anche da parte di Patrizia Groppelli: “Noi vediamo Fedez sempre stra positivo, un po’ guascone…A me ha colpito profondamente…Ha voluto condividere con noi una storia drammatica, che si spera avrà un lieto fine…”.