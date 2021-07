Falò no, poi falò sì e addio a Temptation Island 2021. Ma Federico non molla e ha già chiesto a Filippo Bisicglia un nuovo confronto con la fidanzata (o ex) Floriana. Come andrà a finire il viaggio nei sentimenti di questa coppia tanto discussa e insieme da 2 anni lo sapremo solo lunedì 26 luglio, nel corso della quinta e penultima puntata del programma di Canale 5.

Ma nel frattempo, in attesa di scoprirlo, parla la tentatrice che ha stregato Federico e mandato in tilt Floriana: Vincenza Botti. Non una sconosciuta, in realtà, al mondo dello spettacolo. Ha partecipato a Ciao Darwin ed è stata anche finalista di Miss Universo 2020 la single che ha subito attirato l’attenzione di Federico.

Federico e Floriana di Temptation Island 2021, parla la single Vincenza

Non è stato facile per Vincenza far aprire il 34enne, ma pensa di esserci riuscita, racconta a UeD Magazine. Dai suoi racconti ha capito che Floriana e Federico hanno due “stili di vita completamente diversi” e in questi casi crede che non esista “la possibilità di trovare una direzione comune”. In ogni caso le confessioni di lui al villaggio di Temptation Island l’hanno lasciata “un po’ scossa”.





Vincenza ha percepito che lui era arrivato alla consapevolezza che la sua fidanzata non avrebbe potuto renderlo felice. Ma sempre a suo dire Federico non avrebbe il coraggio di lasciare Floriana. Di lui ha capito che è “una persona genuina, simpatica, con dei sani principi e valori e attento ai dettagli come me”. Floriana, invece, l’ha vista insicura e le è dispiaciuto vedere come ha affrontato questa esperienza.

“Penso che debba ancora formarsi per avere più carattere e prendere delle decisioni”, rivela ancora la single che da casa, sentendo i racconti di Floriana, ha capito “molte più cose su Federico”. In ultimo un retroscena: “Durante gli ultimi giorni avevamo fatto una specie di gioco: per ogni giorno che passava lui mi avrebbe dato due cifre del suo cellulare così, a fine percorso, avrei saputo tutto il suo numero di telefono per poi sentirci fuori dal villaggio. Questo gioco ovviamente si è interrotto, però lui prima di andar via mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere sentirmi”. E lo stesso vale per lei. Vedremo, intanto, se Floriana confermerà la rottura o no.